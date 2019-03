Do “Eu estou aqui” até à provocação a Diego Simeone, do “Calma, calma” em Barcelona à continência a gozar com Blatter, recordamos as celebrações mais polémicas de Ronaldo, na semana em que CR7 regressa à seleção.

Simeone fez o gesto provocatório em Madrid, a 20 de Fevereiro, e foi multado em 20 mil euros. Ronaldo imitou-o em Turim, após a reviravolta (3-0) da Juventus e também foi condenado pela UEFA a pagar 20 mil euros. Na semana de regresso de CR7 à seleção portuguesa (afastou-se depois do Mundial da Rússia), para os jogos de qualificação para o Euro 2020, frente a Ucrânia e Sérvia, fomos recordar sete dos seus festejos mais polémicos.



Juventus-Atlético Madrid: Champions 2018/19

O sorteio junta Atlético e Juventus. Ah pois é, o caminho para os quartos-de-final é duro. Em Madrid, 2-0 com golos dos centrais uruguaios Giménez e Godín. Antes de chegar à vantagem, o Atlético já se queixara de um penálti transformado em livre directo e de um golo mal anulado a Morata. Vai daí, o treinador argentino Simeone exterioriza as suas emoções e festeja com as duas mãos nas partes baixas, como que a dizer que a equipa teve big balls. A imagem percorre o mundo todo. E mais além. A UEFA multa-o em 20 mil euros. Três semanas depois, o troco de Ronaldo. Ele marca um, de cabeça. Dois, também de cabeça. Três, de penálti. Thats all folks, Juve em frente e Atlético out. No final, Ronaldo imita Simeone em dose XXL. Piiiiiimba.



