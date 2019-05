AlentejanoHá 2 horas

Se não valesse tudo no jogo das antas e no final da taça teríamos tido o ristovski e o coates a jogar! alias se houvesse uma verdadeira lei do fair play nem o Benfica nem o Porto teriam ganho mais de 2 pontos por vitoria nos últimos 10 jogos do campeonato incitação à violência coação moral etc etc