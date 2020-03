Aos 15 anos, Cristiano Ronaldo não estava no lote de jogadores referenciados para integrar a selecção portuguesa de sub-15, que se estreava no Torneio Internacional de Rio Maior/Torres Novas em Fevereiro de 2001. Não era por falta de talento. No ano anterior, o madeirense faltou ao Torneio Lopes da Silva, uma competição interdistrital que servia para a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinalar os rapazes com potencial para vestirem a camisola das quinas.

"Ele não foi porque tinha uma anomalia cardíaca", recorda à SÁBADO o seleccionador Carlos Dinis. Uma arritmia que lhe chegou a colocar a carreira em causa. "Depois, revelou-se que o problema não o impedia de continuar a jogar e decidimos chamá-lo para o ver em competição". A indicação foi dada por Aurélio Pereira, coordenador dos olheiros do Sporting.

Era o primeiro estágio para a larga maioria dos rapazes. "Estávamos muito nervosos. Conhecíamos algumas caras porque nos cruzávamos nas fases finais do campeonato mas nunca tinhamos estado juntos como colegas", diz Steven, actual lateral-direito do SC Rio Tinto (distritais da AF Porto), à época no Boavista. "Sentimo-nos verdadeiramente jogadores. Ouvir o hino faz com que o sonho de chegar a profissional pareça mais próximo". Mas nem todos conheciam a letra – os técnicos da FPF tiveram de distribuir papéis para os atletas decorarem os versos do hino. "Cantámo-lo no autocarro antes de chegar ao estádio. Acho que é uma tradição que ainda se mantém nas selecções", diz o antigo guarda-redes Christopher, actualmente treinador no CF Carvalheiro (distritais da Madeira), à época companheiro de CR7 no Sporting. "Ainda me arrepio quando me recordo desse momento".

Ronaldo não era de todo desconhecido dos seus parceiros. "Ele ganhava vários prémios nos torneios de clubes e já era dos mais promissores", diz Steven. Mas não estava sozinho: Ricardo, então no FC Porto, Fábio Ferreira, também do Sporting e, principalmente, Hugo Monteiro, extremo do Boavista, tinham um potencial idêntico: "Até certa etapa da formação eu e o Cristiano Ronaldo fazíamos coisas parecidas", recorda Monteiro. "Depois separámo-nos, ele foi à selecção A muito cedo, eu nunca lá cheguei. Prefiro pensar que eu fiz o caminho normal. O percurso dele é que foi anormal, raro, espectacular".