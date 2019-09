O vídeo captado no Bessa mostra o capitão do Sporting, Bruno Fernandes, a partir duas portas a pontapé no final do jogo contra o Boavista, no Estádio do Bessa. Bruno Fernandes tinha sido expulso por, acumulação de cartões amarelos, durante o jogo.Nas novas imagens, é ainda possível ver que Frederico Varandas se encontrava no local quando tudo aconteceu.Saiba mais no Correio da Manhã