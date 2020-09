O futebolista Nelson Semedo afirmou hoje estar "muito animado" por representar o Wolverhampton, treinado por Nuno Espirito Santo e com mais oito jogadores portugueses, e que jogar na Premier League é "a concretização de um sonho".

O lateral direito Nelson Semedo, de 26 anos, trocou o FC Barcelona pelo Wolverhampton, num contrato por três temporadas e em que o clube inglês vai pagar aos catalães 30 milhões de euros, aos quais podem acrescer mais 10 por variáveis.

"Estou muito animado por estar aqui. É uma equipa muito boa. Jogar na Premier League também é um sonho meu, pelo que estou muito entusiasmado para conhecer os meus companheiros e começar a treinar", disse aos canais de comunicação do clube.

Nelson Semedo define-se como um "um lateral direito moderno", que gosta de atacar, "de ir à frente e voltar", e que pode "trazer ritmo e velocidade à equipa", pelo que prometeu entusiasmar os adeptos do Wolves com o seu trabalho e ambição.

"Escolhi o Wolves porque é um clube muito bom, que joga bom futebol. No ano passado fizeram uma temporada muito boa e é uma equipa muito importante não só em Inglaterra, mas também na Europa. Espero que este ano possamos fazer coisas ainda melhores", adiantou.

Nelson Semedo teceu ainda algumas considerações ao trabalho do treinador Nuno Espírito Santo, ao facto de ir encontrar oito jogadores portugueses no plantel principal do Wolves e ao futuro.

"O treinador Nuno [Espírito Santo] é muito bom. Ele fez coisas muito boas aqui no Wolves e em outras equipas também. Com certeza vou aprender muito com ele", considerou o internacional português.

Já sobre os seus companheiros portugueses no plantel do Wolves, Nelson Semedo disse que conversou com alguns deles e que todos lhe contaram coisas boas sobre o clube e a equipa, pelo que é seu desejo "também poder ajudá-los a ter sucesso".

"A equipa fez coisas muito boas nos últimos três anos. Sou ambicioso e espero que este ano possamos fazer coisas muito boas, chegar aos seis primeiros lugares e, se for possível, fazer algo especial", disse Nelson Semedo.

O presidente executivo do Wolverhampton, Jeff Shi, deu as boas-vindas a Nelson Semedo.

"Não é todos os dias que temos a oportunidade de contratar um jogador de classe mundial de um clube de classe mundial. A assinatura de Nelson mostra que nunca vamos parar de progredir e ainda estamos com fome e humildade em nosso coração", disse Jeff Shi.

Com formação no Sintrense, de onde se mudou para o Benfica em 2012/13, época em que esteve emprestado ao Fátima, Semedo estreou-se na equipa principal das 'águias' em 2015/16, transferindo-se para o FC Barcelona em 2017/18.

No Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, Nelson Semedo vai encontrar os compatriotas Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.