Nakajima assinou pelo FC Porto

Aí está o terceiro reforço do FC Porto para a nova temporada. Depois de Renzo Saravia e Zé Luís, os dragões comunicaram a contratação do japonês Shoya Nakajima, antigo jogador do Portimonense que atuava desde janeiro no Al Duhail, dos Emirados Árabes Unidos."A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, ter chegado a acordo com o Al-Duhail para a aquisição dos direitos desportivos, e 50% dos direitos económicos, do atleta Shoya Nakajima pelo montante de 12.000.000€ (doze milhões de euros).Mais se informa que esta sociedade celebrou com o jogador um contrato válido por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2024, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 80.000.000 € (oitenta milhões de euros)", pode ler-se no comunicado divulgado hoje pela CMVM.