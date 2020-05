Nacional e Farense sobem, Casa Pia e Cova da Piedade despromovidos

O Nacional e o Farense serão promovidos à Liga NOS, enquanto o Cova da Piedade e o Casa Pia serão despromovidos ao Campeonato de Portugal. A decisão foi tomada esta terça-feira, em reunião da Liga, onde se discutiu o fim do segundo escalão do futebol português.De acordo com o que oconseguiu apurar, presentes na reunião estiveram Benfica, Sporting, FC Porto, Gil Vicente, Tondela, Cova da Piedade, Mafra e Leixões.