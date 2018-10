O treinador português José Mourinho afirmou que não celebrará "como um louco" se o Manchester United marcar um golo ao Chelsea, equipa que já treinou.

"É apenas mais um jogo, eu não vou comemorar como um louco se a minha equipa marcar um golo e conseguir a vitória. Vou tentar controlar-me e respeitar os adeptos do Chelsea", disse.



José Mourinho foi acusado pela Federação Inglesa (FA) de usar uma "linguagem imprópria" no final do jogo contra o Newcastle United, que os 'red devils' venceram por 3-2, depois de uma série de maus resultados.



O técnico explicou aos meios de comunicação social ingleses que já deu explicações sobre essa acusação e não quis fazer mais comentários sobre se será sancionado.



O Manchester United venceu por três vezes este século em Stamford Bridge com José Mourinho a perder em todas as visitas ao recinto do clube londrino. Alex Ferguson foi o último treinador a ganhar pontos em Outubro de 2012.



O Manchester United está em oitavo lugar, com 13 pontos, a sete das três formações que partilham a liderança da 'Premier League', o Manchester City, o Chelsea e o Liverpool.