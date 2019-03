João Salvador Marques nasceu em 1920 e exerceu vários cargos no clube de Lisboa. Tinha 98 anos e era médico de profissão.

Morreu João Salvador Marques o primeiro sócio do Sporting, aos 98 anos. Nascido em 1920, era o sócio mais antigo do clube de Lisboa.





João Salvador Marques tornou-se associado do clube em 1921. Mais tarde veio a praticar ginástica, voleibol e ténis de mesa no clube fundado em 1906.



Médico de profissão, o sócio exerceu vários cargos no SCP, tendo feito parte da Direcção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Leonino. Foi ainda presidente do Conselho Médico Leonino e do grupo "Os Cinquentenários", lembra um comunicado emitido pelo clube.