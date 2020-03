Morreu o antigo selecionador francês Michel Hidalgo

O antigo selecionador de França (entre 1976 e 1984), Michel Hidalgo, morreu no início da tarde desta quinta-feira, aos 87 anos, em Marselha.O treinador orientou os Bleus durante oitos anos (1976-1984), tendo conquistado o Europeu'1984, competição onde defrontou Portugal numas dramáticas meias-finais, favorável aos gauleses (3-2, após prolongamento), com Jordão a bisar.Segundo familiares, a morte não está relacionada com o coronavírus, mas com uma doença prolongada.Com a morte de Hidalgo, o futebol francês perde um dos protagonistas mais marcantes da sua história, pois o título europeu de 1984 foi o primeiro grande troféu do país no desporto rei.