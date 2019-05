Morreu antigo avançado do Benfica Camolas

Camolas foi campeão nacional nas duas primeiras temporadas como sénior, com quatro golos em cinco jogos pelo Benfica, no qual tinha cumprido a sua formação, tendo ainda vestido as camisolas de Varzim, Belenenses, União de Tomar, Benfica e Castelo Branco, Alcains, Escalos de Cima e Palmelense.

O antigo avançado Camolas, bicampeão pelo Benfica em 1966/67 e 1967/68, morreu na segunda-feira, aos 71 anos, anunciou hoje o União de Tomar, clube pelo qual alinhou durante oito temporadas."Faleceu José Carlos Camolas jogador que envergou por várias épocas a camisola do União Tomar. A toda a sua família, a direção do União Tomar dá os nossos sinceros pêsames", lê-se na página do clube tomarense no Facebook.