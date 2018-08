Técnico contratado por Bruno de Carvalho foi despedido após a entrada de Sousa Cintra no clube leonino, poucos dias depois.



O treinador Sinisa Mihajlovic anunciou este sábado que avançou com uma queixa contra o Sporting no Tribunal Arbitral do Desporto por ter sido despedido "sem justa causa".



A confirmação foi dada em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport este sábado.



"Confirmo que fui demitido sem justa causa pelo Sporting, alguns dias antes do início do contrato, que me teria ligado nas próximas três temporadas", afirma o treinador sérvio.



Mihajlovic contratou um advogado, o ex-dirigente da FIFA, Paolo Lombardi, que está a cargo de levar o caso ao Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne.



O sérvio está neste momento sem clube após o episódio com os leões.



Recorde-se que o treinador foi contratado por Bruno de Carvalho, antes deste ser destituído, e foi despedido pela SAD liderada por Sousa Cintra.