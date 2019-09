Messi vence prémio de melhor jogador do mundo

"É uma noite extraordinária para mim", disse o jogador do Barcelona após receber o prémio. A competir para o mesmo prémio estavam Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk.









O 'astro' argentino desempatou assim as contas com o português Cristiano Ronaldo, que conquistou cinco vezes o título e que também estava nomeado este ano, tendo ainda superado o holandês Virgil van Dijk, que tinha sido eleito o melhor jogador europeu.



Cristiano Ronaldo, que não marcou presença na cerimónia, integrou o melhor '11' masculino FIFPRO.



Após o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter anunciado Lionel Messi como vencedor do galardão, o avançado do Barcelona subiu ao palco para agradecer a distinção.



"Antes de tudo, quero agradecer a todos os que decidiram que este reconhecimento fosse para mim. A verdade é que penso sempre como estes prémios são lindos, embora, para mim, os prémios individuais sejam secundários, os coletivos vêm em primeiro lugar", declarou.



Na categoria de melhor treinador, o alemão Jürgen Klopp (Liverpool) superou os colegas da Liga inglesa, o espanhol Pep Guardiola (Manchester City), vencedor em 2011, e o compatriota Mauricio Pochettino (Tottenham).



A selecionadora Jill Ellis, que conduziu os Estados Unidos à vitória do último Campeonato do Mundo, que decorreu em França, foi a distinguida, à frente do antigo internacional inglês Phil Neville, técnico da seleção inglesa, e Sarina Wiegman, vencedora do troféu em 2017 e que levou a Holanda à final do Mundial2019.



A norte-americana Megan Rapinoe levou a melhor sobre a colega de seleção Alex Morgan e a inglesa Lucy Bronze na escolha de melhor futebolista feminina, sucedendo à recordista de troféus (seis), a brasileira Marta.



O guarda-redes brasileiro do Liverpool, Alisson, ganhou a corrida ao galardão de melhor guarda-redes ao compatriota Ederson, do Manchester City, e ao alemão Marc-André Ter Stegen, do Barcelona, enquanto a holandesa Sari Van Veenendaal (Atlético de Madrid) foi a melhor guardiã.



O 'prémio Puskas', destinado ao melhor golo, foi entregue ao húngaro Daniel Zsóri, que superou Lionel Messi e o colombiano Juan Quintero.



No 'onze' ideal da FIFA, o Real Madrid, com Sérgio Ramos, Marcelo, Luka Modric e Hazard foi o clube mais representado, seguido do FC Barcelona, com Lionel Messi e Frenkie De Jong, da Juventus, com Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, do Liverpool, com Alisson e Virgil Van Dijk, e do Paris Saint-Germain, apenas com Kylian Mbappé.



Com Lusa



Lionel Messi vence o prémio de melhor jogador do mundo, para a FIFA.