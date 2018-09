Jaime Marta Soares apontou estas eleições como uma "afirmação de vitalidade e paixão clubística". "O Sporting não tem dono, mas tem a alma mater nos seus sócios", disse, e é "um dos clubes mais ecléticos da europa e do mundo. O Sporting é líder e dá lições a Portugal e ao mundo", adiantou, voltando a frisar a "forma extraordinária e maravilhosa do acto eleitoral, que concorreu dentro dos valores da sã convivência".O presidente da Mesa da Assembleia Geral explicou que houve alguns problemas, o que levou a um atraso de cerca de duas horas na apresentação dos resultados. "Tivemos uma situação complicada com os computadores, foi preciso mudar cabos, computadores, houve um atraso de duas horas, é lamentável, mas estas coisas acontecem", disse, apontando o "extraordinário profissionalismo dos funcionários do Sporting". E terminou referindo que Frederico Varandas conseguiu 43,32% dos votos, contra 36,54 de João Benedito.