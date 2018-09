Marta Soares fez um primeiro balanço e fala de eleições históricas pela forma como decorreram: "Sem uma única situação de desagrado, mesmo por aqueles que perceberam que afinal não podiam votar porque não tinham as quotas em dia"."Tenho de divulgar ao país o que se passou dentro do estádio de Alvalade. Desde manhã que acreditava que seria um acto eleitoral com serenidade, respeito entre os associados, afirmação dos valores da democracia. E tudo isso se passou assim, foi um acto eleitoral inexcedível, incomparável em qualquer clube desportivo, e mesmo em eleições que se realizam por esse país. Não houve um único conflito, um único azedume entre os associados, uma alteração de voz. Foi uma lição de respeito e democracia. E passaram por aqui 20 mil pessoas. Apraz-me registar isso", afirmou.Marta Soares destacou mesmo a grande afluência, que permitiu bater o recorde de votantes com 22.510 pessoas. "Só os que votaram presencialmente são 19.159 sócios, e depois temos 5100 votos por correspondência, mas excluídos os que não estão em condições, são 3351, o que dá 22500 sócios", afirmou, ressalvando a diferença para as duas eleições anteriores (em 2013 foram 14.213 sócios, e em 2017 esse número foi de 18.661, contando com os votos electrónicos.O número de 22.510 sócios a votar representa 44,1% dos 51.009 associados com direito a voto.