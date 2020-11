Diego Armando Maradona Franco nasceu em Buenos Aires a 30 de outubro de 1960. Foi o quinto dos oitos filhos de Diego e Dalma. O pai, operário numa fábrica do setor químico (e que em jovem andou a transportar passageiros numa barca), treinava no bairro Villa Fiorito uma equipa de miúdos, conhecida como Estrela Vermelha (pela qual Diego faria alguns jogos).





"Cresci num condomínio privado... privado de luz, de água, de telefone", diria mais tarde Maradona, que em miúdo quase morreu afogado numa noite em que foi à retrete e, no meio da escuridão, caiu na fossa de casa. "Diego, mantém a cabeça acima da merda", dizia-lhe o tio Cirilo, que o ajudou a sair dali.

Com 9 anos, Diego Maradona foi fazer testes para entrar nos infantis do Argentinos Juniors. A equipa foi criada por Francisco Cornejo para disputar os Juegos Nacionales Evita de 1973 e 1974 e foi chamada de Los Cebollitas (tinha de ser autónoma do clube, pois as equipas profissionais só podiam recrutar jogadores a partir dos 14 anos). A geração de 1960 ganhou o torneio em 1973 e no ano seguinte foi campeã da 8ª divisão. Com Maradona, Los Cebollitas estiveram invictos 136 jogos, tendo disputado torneios não só na Argentina, mas também no Uruguai e no Peru.

Dez dias antes de completar 16 anos, a 20 de outubro de 1976, Maradona fez a sua estreia na equipa principal do Argentinos Juniors. Com o nº 16 na camisola, entrou no início da segunda parte, e na primeira vez que tocou na bola passou-a por baixo das pernas de um adversário, o que empolgou o público. Apesar da derrota caseira (1-0) Maradona iria lembrar, mais tarde, essa estreia de forma eurfórica: "Nesse dia toquei o céu com as mãos".

Menos de um mês depois da estreia, a 14 de novembro, marcou os seus dois primeiros golos no futebol profissional, frente ao San Lorenzo, de Mar del Plata. O guarda-redes Rubén Alberto Lucangioli iria ficar na história como o primeiro a sofrer golos de Maradona.

Em 1978, não foi convocado para o Mundial, que a Argentina iria ganhar pela primeira vez. O selecionador, César Luis Menotti, disse-lhe que não o levou pela sua juventude (tinha só 17 anos).

Um ano depois, no Japão, Maradona foi eleito o melhor jogador do Mundial sub-20, que a Argentina ganhou, ao bater na final a União Soviética (3-1, com um golo dele).

Em 1981, com 20 anos, mudou-se para o Boca Juniors, onde ficou duas épocas (fez 40 jogos e marcou 28 golos), tendo saído, já campeão argentino, para o Barcelona, que pagou 1200 milhões de pesetas pelo seu passe, um recorde na época.

No Barcelona apenas ganhou uma Taça do Rei (vitória por 2-1 sobre o Real Madrid, em 1982) e saiu da equipa catalã em 1984, depois de ter estado na origem de uma batalha campal com os jogadores do Atlético de Bilbau na final da Taça (uma vingança pela perna partida por Andoni Goikoetxea alguns meses antes).

Maradona foi suspenso três meses e criticou o presidente do Barcelona, José Luis Núñez, argumentando que não o defendeu convenientemente, numa relação que estava cada vez mais complicada. Maradona iria reconhecer mais tarde que o seu primeiro contacto com as drogas aconteceu nas duas épocas que esteve na Catalunha. Essa sanção de três meses acabou por ajudar Núñez a aceitar a oferta do Nápoles, que assim contratou Maradona para a época 1984/85. Maradona iria ser Deus em Nápoles, mas antes disso foi Deus na Argentina.

Foi no México que Maradona ganhou o seu passaporte para a imortalidade, em especial com os dois golos que marcou à Inglaterra, conhecidos como "Golo do Século" e "Mão de Deus" e ainda hoje os mais famosos em Mundiais. A "Mão de Deus" aconteceu aos 51 minutos: após um corte defeituoso do defesa inglês Steve Hodge, Maradona e o guarda-redes Peter Shilton disputam a bola no ar, sendo que Maradona desvia-a com um toque subtil com a mão esquerda, que enganou o árbitro. No final, perguntaram-lhe se tinha desviado a bola com a mão e Maradona respondeu: "Não lhe toquei. Foi a mão de Deus".





No segundo golo, que em 2020 foi eleito como o melhor de sempre em mundiais, Maradona arrancou com a bola dominada ainda no seu meio-campo e passou por seis jogadores ingleses (Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick e o guarda-redes Peter Shilton), antes de marcar. Nos últimos minutos, Gary Lineker ainda reduziu, mas a Argentina iria mesmo chegar às meias-finais com os dois golos maradonianos.

Maradona iria admitir, aquando da publicação da sua autobiografia Eu Sou El Diego (em 2002), que ganhar à Inglaterra, depois da questão da guerra das Malvinas, tinha sido especial: "Foi mais do que vencer uma equipa de futebol. Derrotamos um país. Dissemos que o desporto não tinha nada a ver com as Malvinas, mas sabíamos que, na guerra [contra os ingleses], morreram muitos argentinos, baleados como pássaros. Aquilo era a vingança".

Derrotada a Bélgica nas meias-finais, por 2-0, com dois golos de Maradona, seguiu-se a final, frente à Alemanha. Aos 55 minutos, a Argentina vencia por 2-0, com golos de José Luis Brown e Valdano. Mas os alemães voltariam a acreditar com os tentos de cabeça de Rummenigge (aos 74 minutos) e de Völler (80). Maradona voltou a soltar o seu génio e aos 83 minutos, apesar de rodeado por três alemães, fez um passe a rasgar, isolando Burruchaga, que marcaria o 3-2 final. Capitão da seleção, Maradona ergueu o troféu no estádio Azteca e foi recebido como um herói pela multidão em Buenos Aires (marcou cinco golos e fez cinco assistências no México 86).

Seguiu-se a imortalidade em Nápoles, pois Maradona foi determinante para que o clube do sul de Itália conseguisse ser, pela primeira vez, campeão, ganhando ainda a Taça UEFA. Mais: o Nápoles juntou a Taça ao campeonato, algo que até essa altura só tinham conseguido Juventus, Torino e Inter.

Campeão pela segunda vez com o Nápoles em 1989/90, em dezembro de 1990 os napolitanos venceram a Juventus por 5-1 e conquistaram a supertaça de Itália, naquele que iria ser o último troféu da carreira de Maradona.

Ainda antes dessa supertaça, no verão, Maradona disputou o Mundial 90, em Itália. E que começou muito mal, com a derrota (1-0) da Argentina frente aos Camarões, em Milão. Seguiram-se dois jogos em Nápoles, onde Maradona estava em casa, e uma vitória (2-0) frente à União Soviética, e um empate (1-1) frente à Roménia, permitiram à seleção sul-americana passar como um dos melhores terceiros classificados. Nesse jogo, Maradona sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo que o iria condicionar, tendo de jogar infiltrado em todas as partidas.

A Argentina teve de enfrentar logo o Brasil nos oitavos de final. Num jogo dominado pelos brasileiros, que foram desperdiçando oportunidades, Maradona resolveu a partida ao minuto 80, quando fez uma daqueles seus passes magistrais para Canniggia, que fez o golo da vitória (1-0). Seguiram-se duas eliminatórias decididas nos penáltis (contra Jugoslávia e Itália), e a derrota (1-0, com um penálti de Brehma) frente à Alemanha, na final. Apesar de a Argentina não ter repetido o triunfo de 1986, todos foram unânimes em referir que a seleção albiceleste só chegou tão longe graças a Maradona. Com apenas 29 anos, o astro argentino estaria longe de imaginar que esse Mundial iria marcar o ocaso da sua carreira.

O princípio do fim da carreira de Maradona aconteceu a 17 de março de 1991. Em partida da jornada 25 do campeonato italiano, o Nápoles venceu (1-0) o Bari e no final Maradona foi selecionado para ir ao controlo antidoping. Problema: acusou cocaína. A Federação italiana suspendeu-o por 15 meses e Maradona decidiu voltar a Buenos Aires.

A 26 de abril de 1991, foi preso em Buenos Aires, após uma operação policial, por posse de drogas, que ele reclamou sendo para uso pessoal. Depois de pagar a fiança de 20 mil pesos e de ser libertado, disparou uma pistola de pressão de ar contra os jornalistas que estavam em frente a sua casa. Alvo de um processo judicial, foi condenado, pela juíza Amelia Berraz de Vidal, a fazer uma desintoxicação e reabilitação.

Maradona ainda iria voltar ao futebol, após os 15 meses de suspensão, jogando no Sevilha (época 1992/93). Mas as coisas não correram bem, em especial porque quis voltar a jogar pela selecção argentina, mesmo sem autorização do clube espanhol, o que originou uma guerra. Maradona despediu-se do Sevilha com o 7º lugar, a 15 pontos do campeão Barcelona.

O seu regresso ao futebol argentino aconteceu em 1993, para o Newell’s Old Boys. Tinha tudo acordado com o seu primeiro clube, o Argentinos Juniors, mas decidiu recuar ao ser ameaçado por um grupo de radicais do jogo do "bicho", que lhe exigiram 50 mil dólares. Na estreia em jogos oficiais, perdeu (3-1) contra o Independiente, a 10 de outubro. A lesão que teve em dezembro e a troca de precipitaram a saída de Maradona, que apenas fez cinco jogos oficiais no Newell’s old Boys, sem marcar qualquer golo.

Após a suspensão por ter acusado cocaína no Nápoles, Maradona só tinha feito dois jogos (amigáveis) pela seleção argentina (Brasil e Dinamarca). O selecionador Alfio Basile não o convocara nem para a Copa América nem para as eliminatórias de apuramento para o Mundial 94. Mas a Argentina fez uma péssima qualificação, e após ser goleada (5-0) pela Colômbia, só se podia apurar para a prova num jogo de repescagem frente à Austrália. A pouco mais de um mês dessa eliminatória, começou a gerar-se uma onda de apoio popular ao regresso de Maradona, e o selecionador acabou por ceder à pressão e a 23 de setembro pediu-lhe que voltasse. Maradona participou nos dois jogos, tendo feito a assistência para o empate (1-1) de Abel Balbo em Sidney (em Buenos Aires os argentinos ganharam com um golo de Batistuta).

A estreia da Argentina no Mundial dos EUA aconteceu a 21 de junho de 1994, frente à Grécia (4-1). Maradona marcou aí aquele que seria o seu último golo num Mundial, após uma vistosa jogada coletiva da seleção albiceleste. No segundo jogo, que terminou com nova vitória (2-1) frente à Nigéria, Maradona foi sorteado para ir ao controlo antidoping e saiu de campo de mão dada com Sue Carpenter, que ia vestida de enfermeira mas, afinal, não era enfermeira. Segundo se especulou na altura, o médico argentino Roberto Maximino Peidró terá dito a Sue: "Vai buscar Maradona, que amanhã sais na capa de todos os jornais".

Maradona iria voltar a testar positivo. O resultado saiu na véspera da partida frente à Bulgária (que ganhou 2-0 aos sul-americanos). Maradona acusou efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina e metaefedrina, tudo substâncias proibidas e que servem para melhorar a performance física dos atletas. Maradona argumentou que não quis tirar qualquer vantagem com essas substâncias, que se encontravam num medicamento para a gripe que lhe tinha sido dado pelo seu médico, Daniel Cerrini. O obscuro médico iria admitir mais tarde que se enganara e que lhe tinha dado um estimulante de venda livre mas proibido. A FIFA suspendeu Maradona por 15 meses, que reagiria com uma das suas famosas frases: "Cortaram-me as pernas". E acabava assim a sua passagem pela seleção argentina, com 91 jogos e 34 golos. Curiosamente, a WADA, a agência anti-dopagem mundial, iria concluir alguns anos mais tarde que a quantidade da bebida ingerida por Maradona não era suficiente para ser considerada doping.

O ansiado (segundo) regresso de Maradona aconteceu com a camisola do Boca Juniors, a 30 de setembro de 1995, em Seul, numa jogo frente à seleção da Coreia do Sul, que o clube argentino venceu por 2-1. Mas desportivamente as coisas não correram bem, com o Boca Juniors a terminar o Torneio Clausura no 5º posto, apesar de ter andado na luta pelo título (ganho pelo Vélez Sarsfield) até perto do final. Maradona também não ajudou e na última partida da época (que terminou com uma derrota frente ao Racing de Avellaneda), o astro argentino falhou o seu quinto penálti consecutivo.

Em agosto de 1996, Maradona foi internado na clínica La Prairie, na Suíça, para tratar da sua dependência da cocaína, mas desavenças com o médico precipitaram a sua saída. Em abril do ano seguinte, voltou ao Boca Juniors, tendo o seu regresso oficial acontecido a 9 de julho, numa vitória frente ao Newell’s Old Boys. A 24 de agosto, esteve na vitória (4-2) sobre o Argentinos Juniors e foi sorteado para ir ao controlo anti-doping, voltando a acusar positivo (vestígios de cocaína). Maradona, que tinha feito uma denúncia policial um mês antes, revelando que recebeu chamadas telefónicas onde ameaçavam que lhe iam colocar droga nas análises, queixou-se de irregularidades no processo e o juiz Claudio Bonadío, tendo em consideração as ameaças, decidiu pedir uma investigação ao caso, sendo que Maradona poderia jogar durante esse período.

Maradona lesionou-se na véspera do jogo com o Colo-Colo e só iria voltar aos relvados a 25 de outubro, na vitória do Boca juniors (2-1) sobre o River Plate, naquele que iria ser o seu último jogo oficial, uma vez que anunciou o fim da carreira a 30 de outubro de 1997, dia em que completou 37 anos. Alguns anos depois, um dirigente do Nápoles admitiu que Maradona só não foi apanhado nas malhas do doping mais vezes porque ele trocava as suas amostras, utilizando urina de jogadores "limpos". Sobre a questão do doping, o craque argentino diria, em 1997: "O doping de Maradona é igual ao Prode (lotaria): positivo, negativo, positivo, positivo. Acho que há um empate".

Afastado dos relvados, Maradona tornou-se comentador e até fez anúncios. Em janeiro de 2000, quando estava de férias em Punta del Este, no Uruguai, teve de ser internado de urgência devido a uma crise de hipertensão. O seu agente veio explicar aos jornalistas que o problema que levou Maradona ao hospital não tinha nada a ver com drogas. Mas as análises ao sangue desmentiram-no, uma vez que foram encontrados vestígios de cocaína. A 18 de janeiro, Maradona deixou a clínica e mudou-se para Cuba, para aí fazer um tratamento de reabilitação. Viveu quatro anos no país, tornando-se admirador e amigo de Fidel Castro, a quem chamava "segundo pai".

Em 2003, divorciou-se de Claudia Villafañe, com quem estava casado desde 7 de novembro de 1989. A mulher tinha entrado com um processo de divórcio a 7 de março de 1998 (cinco anos antes), tendo saído de casa. O casal teve duas filhas, Dalma e Giannina, que Maradona sempre tratou como duas princesas, sendo muito protetor. Aliás, em 1998, numa entrevista, avisou: "Se as minhas filhas chorarem duas ou três vezes por causa dos seus namorados, eles vão sofrer um acidente".

Maradona tem mais três filhos, Jana, Diego Junior e Diego Fernando, mas ele negou diersas vezes que fossem mesmo seus filhos, tendo os casos acabado na justiça, que o obrigou a assumir a paternidade. "As minhas filhas legítimas são Dalma e Giannina. Os outros são filhos do erro ou do dinheiro", disse Maradona em 1999.

Em Julho de 2004, Maradona foi internado em estado grave devido a uma grave crise de hipertensão e a complicações respiratórias causadas pelo uso de drogas e esteve em risco de vida. Os fãs ficaram a dormir em frente à Clínica Suizo-Argentina de Buenos Aires, rezando pela sua recuperação. Maradona ficou depois três meses em recuperação na clínica neuropsiquiátrica Del Parque, fazendo mais um tratamento de desintoxicação.

Em 2005, no dia 15 de agosto Maradona estreou o seu programa televisivo, La noche del 10. Como primeiro entrevistado, Pelé, com quem Maradona mantinha uma relação algo tensa devido à rivalidade entre quem teria sido o melhor futebolista de sempre. Se a entrevista correu de forma pacífica, a animosidade entre Deus e o Rei nunca acabou. "Pelé é um escravo. Vendeu o seu coração à FIFA. E depois, quando a FIFA o despacha, ele quer ser amigo dos jogadores", tinha dito Maradona em 1997, que em 2010 voltou a atacar o craque brasileiro. "O Pelé tem que voltar para o museu".

Maradona, cuja vida deu origem a mais de 20 filmes ou documentários (e até uma religião, a Iglesia Maradoniana), sempre produziu grandes frases, não poupando ninguém, de Bush a Messi. Ficam aqui algumas:

"Não sou contra os homossexuais. É bom que eles existam, porque desta maneira deixam mais mulheres livres para os machos de verdade"

"O futebol deveria ser comandado pelos jogadores. Os dirigentes só querem roubar roubar o dinheiro dos clubes e aparecer na imprensa".

"Chegar à área e não chutar à baliza é como dançar com a irmã".

"Bush é um assassino. Prefiro ser amigo de Fidel Castro".

"É inútil querer tornar líder um homem [Messi] que vai 20 vezes à casa de banho antes de um jogo".