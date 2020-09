Luisão teve alta hospitalar esta terça-feira, mais de uma semana depois de ter sofrido uma queda em casa que lhe provocou "algumas lesões". O antigo capitão do Benfica assinalou o momento, recordando que acontece quase dois anos depois de pendurar as chuteiras - 25 de setembro de 2018."Quase às portas de completar dois anos de 'UM' dos 'DIAS' mais marcantes da minha vida (fim do ciclo como jogador de futebol), a data de hoje fica marcada pela alegria de continuar a recuperação em casa. Tendo alta do hospital gostaria de agradecer e dar os meus parabéns a todos os profissionais da saúde que fazem toda a diferença nas nossas vidas. O meu muito obrigado!!", disse o diretor técnico dos encarnados.