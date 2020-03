A newsletter do Benfica desta sexta-feira é inteiramente dedicada a uma mensagem de Luís Filipe Vieira sobre a pandemia do coronavírus. O presidente dos encarnados detalha as medidas levadas a cabo pelo clube da Luz e apela ao sentido de responsabilidade e de solidariedade de todos."Vivemos um momento de emergência de saúde pública a nível mundial, sem paralelo na história de todos nós.Mais do que nunca, o sentido de responsabilidade e solidariedade deve prevalecer de forma a cumprirmos, com rigor, todas as recomendações das autoridades de saúde competentes e assim reduzir a propagação desta terrível pandemia.Nesta batalha, somos todos do mesmo clube.Estamos unidos e juntos, por isso, a comunidade desportiva foi célere na forma como, protegendo os seus atletas, profissionais, funcionários e adeptos, entendeu suspender na totalidade as competições e treinos das mais diversas modalidades.O Sport Lisboa e Benfica, desde a primeira hora, desenvolveu um vasto conjunto de ações e iniciativas, de acordo com um exigente Plano de Salvaguarda integrando as recomendações da Direção-Geral de Saúde e demais entidades competentes.Plano que levou à adoção de um sistema de teletrabalho que permitiu o envio para casa de cerca de 200 funcionários e em que, de forma atempada, se programou o acompanhamento do treino dos atletas à distância, nas suas residências face à suspensão em grupo de todas as atividades desportivas.Falando do futebol em particular, um exigente plano específico pormenorizado foi previamente estruturado e planeado, entrando de imediato em vigor, de forma a mitigar os efeitos desta paragem e garantir a manutenção dos necessários níveis físicos adequados a atletas de alta competição.Para as Casas do Benfica e demais instituições ligadas ao nosso clube, ficou também a recomendação de evitar concentrações em grupo e obedecer às mais recentes decisões e recomendações do Governo para espaços públicos.Ao mesmo tempo, contribuindo para enriquecer a oferta de informação e entretenimento de quem tem de estar recolhido em casa, no âmbito da medida conjunta das diversas operadoras de telecomunicações (Altice e Vodafone e a nossa parceira NOS), congratulamo-nos pela decisão de se disponibilizar para todos, em sinal aberto, o acesso à BTV.Por fim, quero deixar uma palavra de enorme confiança e determinação.Como ontem foi dito, é a nossa própria sobrevivência que está em causa. E todos nós, sem exceção, estamos na linha da frente desta batalha.É, por isso, dever de todos seguirmos as recomendações, tomar os devidos cuidados, apoiar os que, de entre nós, infelizmente já estão afetados e contaminados e acreditar no trabalho dos milhares de profissionais dos sectores da saúde, segurança, transportes, mobilidade e outras áreas, que são o garante à resposta em situação de emergência e ao normal funcionamento das instituições.A forma como, em conjunto, atuarmos para superarmos este momento, será sempre o melhor dos títulos para todos nós. E repito, nesta batalha, somos todos do mesmo clube!Luís Filipe Vieira"