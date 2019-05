Para lá de destacar a aposta na formação do clube, a qual considera dar ao Benfica a única forma de batalhar com os principais emblemas da Europa, Luís Filipe Vieira enalteceu aquilo que foi feito esta temporada no plano interno, nomeadamente a segunda volta do campeonato, as vitórias sobre os mais diretos rivais e também o trabalho de Bruno Lage.





"A reconquista foi ganha! E foi ganha muito graças ao mérito destes fantásticos jogadores que num percurso histórico fizeram uma segunda volta arrasadora, igualando recordes históricos quanto ao número de golos marcados. E nos 6 jogos disputados com os nossos principais rivais, FC Porto, Sporting e Sp. Braga, vencemos 5 e empatámos apenas um. O mérito é indiscutível, reconhecido, premeia o melhor futebol e a melhor equipa do campeonato", apontou o líder das águias.

"Uma vitória da verdade desportiva e do vasto conjunto de profissionais e funcionários que, nas diversas áreas, dão corpo à nossa estrutura e à estratégia que desde a primeira hora assumi, defendi e liderei para o Benfica. Quero agradecer por isso e dar uma palavra de particular elogio àqueles que estiveram comigo mais de perto na liderança do projeto do futebol profissional, nomeadamente ao Rui Costa e ao Tiago Pinto, ao Domingos Soares Oliveira e toda a sua estrutura profissional", destacou, ainda apontar o 'dedo' a outro responsável.





"E o que dizer de Lage, Bruno Lage!? Melhor do que ninguém, personificou o sentido do projeto do Seixal. A forma como conciliou a aposta nos nossos jovens talentos com a qualidade e a experiência de outros jogadores do plantel, mas também a coragem, entusiasmo e determinação com que enfrentou este desafio, caraterizam uma força tranquila que merece um elogio muito especial. Obrigado Bruno Lage! O futuro do Benfica está por muitos e bons anos garantido", garantiu.



"E para esse desígnio acredito que foi essencial nos momentos mais difíceis, ter tido o discernimento de conseguir manter a união entre todos os benfiquistas, sempre com o objetivo e preocupação maior e acima de tudo de defender os superiores interesses do Benfica. Afinal, a exemplo do que sempre procurei fazer nestes mais 15 anos de um percurso de que me orgulho e que estou certo os benfiquistas se revêm. Foi um ano em que demonstrámos que os momentos difíceis só serviram para nos tornar ainda mais fortes, mais unidos e mais coesos do que nunca. Temos um passado que nos honra, um presente que nos orgulha e uma enorme ambição de futuro", finalizou Vieira, que no seu discurso deixou ainda um agradecimento aos "parceiros e patrocinadores desta caminhada"