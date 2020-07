Luís Filipe Vieira confirma que vai a eleições para presidente do Benfica

Quando chegar a Lisboa terei de tomar uma decisão. Até lá ainda muita coisa se vai passar, pois tenho de falar com a minha família, mas espero também não vergar", disse então.

Luís Filipe Vieira confirmou que é candidato às eleições para presidente do Benfica. O atual presidente das águias vai recandidatar-se para um sexto mandato consecutivo.A confirmação foi feita esta terça-feira no plenário dos orgãos sociais do Benfica.Depois da derrota com o Marítimo, na Madeira, o presidente do Benfica havia deixado em aberto a possibilidade de não se apresentar a eleições para o próximo mês de outubro. "