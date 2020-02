Antes de cozinhar uma omoleta de presunto para o jantar e de se sentar a ver mais um jogo da Taça do Rei de Espanha, Luís Castro, 58 anos, conversou com a SÁBADO sobre toda a carreira, desde os primeiros pontapés na bola em Mondrões (Vila Real) até ao banco do campeão ucraniano, ao serviço do qual defronta o Benfica esta quinta-feira na 1ª mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.



Em termos pessoais, como está a correr esta primeira experiência no estrangeiro?

As dinâmicas são iguais às que tinha em Portugal e, por isso, a adaptação foi fácil. Fruto do conflito existente na Crimeia, não vivemos em Donetsk, mas sim em Kiev. Passo mais tempo em casa, mas o clima também não convida a sair. As pessoas com que lido também estão praticamente todas dentro do clube, que é uma família na qual todos querem o bem de todos. Kiev é uma cidade confortável e tem muita oferta. Há bons espaços para espetáculos, restaurantes, parques, lojas, espaços de passeio e espaços culturais. Vivemos de forma tranquila.



E já teve oportunidade de visitar Chernobyl?

Desafiei a minha esposa a ir lá comigo, mas a minha família não entende muito esta minha curiosidade e sozinho não irei. Mas garanto que não vou sair da Ucrânia sem ir a Chernobyl, até para ser mais um local que posso dizer que visitei nesta vida.



A família já foi visitá-lo?

A minha esposa esteve cá de agosto a novembro. Uma das minhas filhas é arquiteta em Berlim e a outra está a estudar arquitetura no Porto e, por isso, ainda não puderam vir. Ao início foi complicado lidar com a distância, mas há uma paragem no inverno com um mês de férias e, com as pausas para os jogos das seleções, são sempre mais dois dias em que podemos estar em Portugal.



Na vertente desportiva, o Shakhtar tem 14 pontos de vantagem para o Dínamo Kiev na liga e ainda está a competir na Liga Europa, onde terá o Benfica pela frente nos 16 avos-de-final. Há a ambição de colocar a equipa na final depois de ter conseguido lá chegar em 2009?

O clube tem a ambição de voltar aos grandes palcos. Quando estamos nestas provas temos sempre a ambição de ganhar e isso nunca fez mal a ninguém. É fácil ter ambição quando estamos em grandes clubes porque são esses que têm as melhores equipas. Só temos de fazer prevalecer esse sentimento quando não somos tão fortes como os outros.





