O jornalista Luís Aguilar, habitual colaborador da SÁBADO, revela o que se pode encontrar em Sem Filtro, o livro que conta as histórias de bastidores da presidência de Bruno de Carvalho no Sporting, e que será lançado esta sexta-feira, dia 15 de fevereiro



Luís Aguilar conta em livro as histórias de bastidores dos cinco anos de Bruno de Carvalho na presidência do Sporting, entre 2013 e 2018. E estão lá muitos episódios, com treinadores (Jorge Jesus e Marco Silva), com jogadores (como Rui Patrício e William Carvalho), com empresários (como Jorge Mendes e Nélio Lucas), com a banca (nomeadamente BES e Millennium BCP), com figuras históricas do Sporting (como José Maria Ricciardi e os elementos do Grupo Stromp), sem esquecer o ataque à equipa na Academia de Alcochete e a gestão das direções e administrações anteriores.



Bruno de Carvalho, na introdução, deixa o aviso: "Está na hora de todos saberem o que se passou durante os cinco anos e meio em que fui presidente do Sporting Clube de Portugal. Este é um livro que revela muitos episódios inéditos sobre esse período da minha vida. Sem filtro, como o próprio título indica. Lembro aqueles que me acompanharam neste trajeto, mas também todos os outros que fizeram oposição interna e não descansaram enquanto não nos viram fora do clube. Esta é uma história sobre todos eles. E sobre jogadores. E sobre treinadores. Sobre os rivais e os bastidores, nada bonitos, do futebol português. E sobre os ataques à Academia. Uma história com muitas traições e deslealdades. Mas também com muito amor. O meu amor pelo Sporting".



À SÁBADO, Luís Aguilar deixa antever o que se pode esperar de Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência, livro que vai ser lançado esta sexta-feira, dia 15 de fevereiro



De quem partiu a iniciativa de fazer o livro: foi de Bruno de Carvalho?

Sim. Bruno de Carvalho tinha a ideia de fazer um livro sobre o seu período na presidência do Sporting. Um amigo comum apresentou-nos e foi ele a "plantar" a possibilidade de ser eu a fazer esse livro, uma vez que já tenho várias obras publicadas sobre futebol. Acertei com Bruno de Carvalho aquilo que seria o objecto do livro e começámos a trabalhar. Foi um processo rápido.



Quantas horas esteve com Bruno de Carvalho para escrever este livro? No fim, com que opinião ficou de Bruno de Carvalho?

Foram sete dias de entrevistas e muitas horas também passadas por telefone quando já estava a escrever porque há sempre a necessidade de tirar algumas dúvidas. Foi um processo rápido. Posso dizer que entre a primeira entrevista e o último ponto final passaram menos de 30 dias. Rápido, mas bastante intenso. Sobre a minha opinião, não conhecia o homem antes de fazer este livro. Na sua relação comigo, posso dizer que foi sempre directo, cordial e bastante disponível para este projecto. Não tenho razões de queixa.



O que podemos esperar do livro de Bruno de Carvalho? Vai haver revelações bombásticas?

Existem várias revelações que se podem considerar bombásticas, sim. Cerca de 70 por cento das histórias contadas nunca tinham sido reveladas. E há de tudo. Algumas bastante polémicas.



Qual é a história mais surpreendente que se pode encontrar no livro?

É difícil eleger uma. Há muito material surpreendente. Desde situações relacionadas com transferências mediáticas feitas pelo Sporting e outros episódios vividos com alguns agentes.



Há um grande ataque de Bruno de Carvalho a Octávio Machado, como já se percebeu pela pré-publicação de um capítulo no jornal Record. Que outras figuras do universo leonino são alvo de Bruno de Carvalho?

Mais do que ataques, há referências a muitas pessoas que trabalharam no Sporting durante a presidência de Bruno de Carvalho e também a outras figuras do universo leonino, como José Maria Ricciardi, Álvaro Sobrinho, entre outros.



Bruno de Carvalho fala sobre os ataques da Juve Leo a Alcochete? Qual é a versão dele sobre os acontecimentos?

Os ataques à Academia são o momento mais grave que acontece durante a sua presidência. E, em grande medida, começam por ser o princípio do fim do seu período à frente do Sporting. É um tema que nunca poderia ser deixado de fora e que tem amplo destaque no livro, mas é preciso esperar pelo livro para conhecer a sua versão.



No livro, Bruno de Carvalho faz referência a Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira? Há algum episódio curioso?

Há referências aos presidentes de Benfica e FC Porto, sim, e vários episódios curiosos a envolver os dois, embora mais com Pinto da Costa.



É verdade que houve uma aliança entre FC Porto e Sporting contra o Benfica?

Sim, é verdade. Esse assunto também é abordado no livro. Houve uma aproximação entre FC Porto e Sporting, promovida pelos dois directores de comunicação, por causa do Benfica.



Acha que Bruno de Carvalho quis branquear a realidade, aproveitando o livro para contar a sua verdade, ou pareceu-lhe sincero?

Houve uma condição que coloquei: jamais entraria num tipo de trabalho com o intuito de branquear ou lavar a imagem. E ele também me transmitiu que não estava à procura disso. É um retrato frontal daquilo que foram os seus cinco anos e meio de presidência no Sporting, com muitas histórias inéditas e a sua versão bastante directa de outros episódios mais conhecidos.