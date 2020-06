A carregar o vídeo ...

A Liga Portugal condenou "veementemente o ataque cobarde de que o plantel do SL Benfica foi alvo" no Seixal após o empate (0-0) com Tondela, em que o autocarro foi apedrejado . Em comunicado, o organismo presidido por Pedro Proença diz que "é absolutamente inaceitável que acontecimentos como estes continuem a ter espaço na sociedade, sendo fundamental deixar claro que os autores destes atos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos."A Liga lembra ainda que este ataque sucede numa altura em que "o futebol português uniu esforços para retomar uma atividade que faz vibrar milhões de pessoas no nosso País."A Liga Portugal condena veementemente o ataque cobarde de que o plantel do SL Benfica foi alvo, esta noite, após o encontro com o CD Tondela.O apedrejamento do autocarro da equipa liderada por Bruno Lage é de profundo lamento e repúdio, ainda para mais numa altura em que o futebol português uniu esforços para retomar uma atividade que faz vibrar milhões de pessoas no nosso País.É absolutamente inaceitável que acontecimentos como estes continuem a ter espaço na sociedade, sendo fundamental deixar claro que os autores destes atos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos que certamente serão identificados pelas forças de segurança e responsabilizados.A todos os jogadores, staff técnico, e corpo diretivo da SAD encarnada, a Liga Portugal e o seu Presidente, Pedro Proença, apresentam total solidariedade, reforçando o repúdio que um ato vil como este merece.