O Sporting empatou com o Arsenal para o Grupo E. A igualdade permitiu ao Arsenal, líder com 10 pontos, assegurar desde logo o apuramento, enquanto o Sporting ocupa o segundo posto com sete, ficando mais próximo da fase seguinte.O Sporting está na segunda posição, com sete pontos, atrás do Arsenal (doze). No terceiro lugar, está o Vorskla Poltava e em quarto o Qarabag.Na próxima jornada, a equipa portuguesa desloca-se ao Azerbaijão para defrontar o Qarabag, que esta quinta-feira venceu em casa do Volskla Poltava por 1-0, sendo que assegura o apuramento em caso de vitória, ou mesmo de empate, desde que os ucranianos não vençam na recepção aos londrinos.