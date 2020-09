França, Bélgica e Holanda não concluíram os seus campeonatos na época 2019/20 devido à pandemia de Covid-19. E se os franceses, até porque o Paris Saint-Germain tinha um grande avanço (8 pontos) sobre o segundo classificado, o Marselha, declararam os parisienses campeões, na Bélgica e na Holanda decidiu-se que não havia um vencedor. Essa interrupção causou grandes polémicas, em especial na atribuição dos lugares europeus e nas descidas de divisão.





Em Portugal, assim como nas principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália), o campeonato foi concluído, mais de dois meses depois do previsto e com as últimas 10 jornadas a serem realizadas à porta fechada e sem público.

E como será na nova época 2020/21, que arranca esta sexta-feira, dia 18 de Setembro, com dois jogos (Famalicão-Benfica, às 19h, e Vit. Guimarães-Belenenses SAD, às 21h15)? Como disse a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, "a Liga não vai parar". Mas poderá ter jogos adiados? Pode. Aliás, isso vai acontecer já na primeira jornada, com o Sporting-Gil Vicente, que era para se disputar no sábado e foi adiado devido aos muitos infetados com Covid-19 nas duas equipas (19 nos barcelenses, sendo 11 futebolistas e oito funcionários; e 10 nos leões, com oito atletas e dois elementos do staff, sendo um deles o treinador Rúben Amorim).

Gilistas e leões queriam ir a jogo, mesmo com baixas importantes no plantel (no Sporting, por exemplo, dois dos reforços, Pote e Nuno Santos, estão entre os infetados), mas a Administração Regional de Saúde do Norte considerou que a equipa minhota não tinha condições de sair de Barcelos e rumar a Lisboa. Ou seja, o adiamento do jogo foi decidido pela autoridade de saúde local, o que indignou a Liga (que acha que essa decisão deve ser sua), uma vez que o Plano de Retoma do Futebol Profissional para 2020/21 estabelece que as equipas têm de ir a jogo se tiverem sete jogadores disponíveis (um deles guarda-redes).

Na semana passada, na II Liga, o Feirense-Chaves já tinha sido adiado por indicação do delegado de saúde do Alto Tâmega, que justificou o isolamento do grupo (que tinha estado junto ao jantar na véspera) "até ser concluída a avaliação de risco". "Não tomamos estas decisões de ânimo leve. Não tenho nenhum prazer especial em cancelar jogos. O que se passou foi um ato de defesa da saúde pública da população", apontou à agência Lusa o médico Gustavo Martins-Coelho, que criticou os responsáveis da Liga por estarem "mais preocupados com o calendário" do que com a saúde das pessoas.

Se é verdade que a saúde está sempre em primeiro lugar, o adiamento dos jogos, se for algo recorrente, vai causar graves problemas, uma vez que os calendários estão sobrecarregados, fruto do atraso registado no início da Liga (e mais ainda porque 2021 vai ser ano de Europeu). Uma das hipóteses para o Sporting-Gil Vicente poderia ser nas datas FIFA (os próximos jogos das selecções são em outubro e novembro), desde que o Sporting aceite jogar num destes períodos sem poder contar com os seus internacionais.

A pandemia de Covid-19 pode ser ainda mais grave para a carreira desportiva dos leões, que se arriscam a sair da Liga Europa mesmo sem jogar. Foi por isso, aliás, que o plantel se isolou no Algarve, com 19 jogadores e vários elementos da equipa técnica (e sem o treinador Rúben Amorim, que tem Covid-19), para quebrar as cadeias de transmissão do vírus na Academia de Alcochete e nas residências dos jogadores e evitar que surjam mais infecções até dia 23, véspera do jogo (só a uma mão) com os escoceses do Aberdeen, da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa. Se a DGS cancelar o jogo, por considerar risco de saúde pública, o desafio não será adiado e o Sporting é eliminado. Se, nos testes que vão ser feitos na véspera da partida, houver um infectado na última bateria, e cujos resultados têm de ser conhecidos até seis horas antes do jogo, não haverá desafio e o Sporting será eliminado.

Essa situação, aliás, já aconteceu esta época (e mais do que uma vez) em partidas internacionais. Foi o caso do KF Drita, do Kosovo, que sofreu uma derrota (3-0) administrativa frente ao Linfield (Irlanda do Norte), numa pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que o plantel registou dois infetados e todos os elementos foram colocados em quarentena.

As regras da UEFA são claras: "Se as restrições forem impostas por governos nacionais em decisões de última hora e impedirem um jogo de realizar-se, o clube desse país é responsável pela não realização do encontro e perderá por desistência. Se uma equipa tiver 10 ou mais casos de Covid-19 no plantel, será obrigada a jogar desde que tenha 13 ou mais jogadores (incluindo um guarda-redes) disponíveis. Se a equipa tiver menos de 13 jogadores disponíveis, ficará autorizada a eleger jogadores inicialmente não incluídos nas listas dadas para a prova, quer na Liga Europa, quer na Liga dos Campeões. Se não conseguir ter 13 jogadores, então perderá por desistência e o resultado será de 0-3".

Foi, talvez, a pensar em situações destas, que o Sporting decidiu, na última quinta-feira, dia 17, inscrever mais 11 elementos na Liga de Clubes, sendo seis da equipa B (o guarda-redes Hugo Cunha e ainda Anthony Walker, João Silva, Diogo Brás, Geny Catamo e Joelson Fernandes) e cinco dos sub-23 (Chico Lamba, Tomás Silva, Bernardo Sousa, Bruno Tavares e Nuno Moreira).

O que acontecerá se o campeonato tiver de ser novamente interrompido ou acabar? Por cá, nada está definido na I Liga para essa eventual decisão, embora algumas associações distritais tenham definido um mínimo de jornadas para que as provas sejam homologadas (em Lisboa terão de se realizar pelo menos metade dos jogos, noutras associações as percentagens sobem para 65%, 70% ou 75%).

Mas há campeonatos, na Europa, onde isso também está definido. É o caso da Liga holandesa, que decidiu que se não se realizarem metade dos jogos, não haverá campeão, nem subidas ou descidas. E se se realizarem entre 50% e 85% dos jogos, há apurados para a Europa mas não há despromoções. E campeão e descidas só se houver pelo menos uma jornada dentro dos 15% finais.

Mais 111 milhões de investimento

Extra-Covid, e contando apenas com o jogo jogado dentro dos relvados (que continuam a não ter público, pelo menos até 2 de outubro, quando será feita nova reavaliação da pandemia), a Liga 2020/21 tem tudo para ser emocionante. Aliás, e de forma surpreendente, houve uma maior aposta das equipas, apesar das dificuldades que os clubes enfrentam devido à pandemia de Covid-19, como revelou o Jornal de Notícias, que fez as contas e descobriu que os orçamentos das 18 equipas em 2019/20 chegavam aos 366 milhões de euros e agora atingem 477 milhões (um aumento de 111 milhões). O FC Porto, apesar de estar sob alçada do fair play financeiro da UEFA por ter as contas no vermelho, foi quem mais esticou o orçamento, passando dos 95 milhões de 2019/20 para os 160 milhões em 2020/21.

Até ao momento, os portistas apenas fizeram uma grande venda (Fábio Silva, que saiu para os ingleses do Wolverhampton por 40 milhões de euros, embora o clube só vá receber 30 milhões, pois os restantes 10 foram gastos em intermediações de agentes), e as muito publicitadas (na imprensa) saídas de Soares (surgiram rumores de ofertas de 10 a 12 milhões por parte de russos ou chineses), Zé Luís, Corona ou Alex Telles continuam congeladas.

Os dragões, que na última época fizeram a dobradinha à custa do Benfica (recuperaram sete pontos de atraso para as águias, que também venceram na final da Taça de Portugal apesar de jogarem mais de 50 minutos com menos um, por expulsão de Luis Díaz), reforçaram-se com Taremi (avançado iraniano que na última época, no Rio Ave, marcou 21 golos), Zaidu (lateral-esquerdo, ex-Santa Clara), Carraça, (defesa-direito, ex-Boavista), o guarda-redes Cláudio Ramos (vindo do Tondela) e ainda o brasileiro Evanilson (ex-Fluminense). Têm surgido notícias da iminente contratação do espanhol Toni Martínez (Famalicão), mas os problemas financeiros dos portistas têm emperrado as negociações. Ainda assim, esta é, das últimas nove épocas, aquela em que o FC Porto menos investiu nas contratações: apenas 15,5 milhões. Os portistas arrancam o campeonato no sábado, 19 de setembro, em casa, frente ao Sp. Braga, que na última época venceu os três jogos que fez com os portistas (dois na I Liga e a final da Taça da Liga).

Já o Benfica, apostou como nunca, passando de um orçamento de 95 milhões de euros em 2019/20 para 135 milhões esta época. O presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, começou por contratar Jorge Jesus ao Flamengo (foi buscá-lo num avião privado ao Brasil), pagando 2 milhões pela desvinculação. Seguiram-se mais algumas contratações sonantes, num total de 82 milhões, que valeram a vinda de Everton Cebolinha, Vertonghen, Pedrinho, Waldscmidt, Helton Leite e Darwin Nuñez, que custou 24 milhões e tornou-se a contratação mais cara de sempre em Portugal.

Pelo meio, houve a novela Cavani, com o ex-avançado do Paris Saint-Germain a fazer manchetes diárias nos jornais, com a vinda iminente" e que estava "por horas" ou "preso por detalhes" mas que acabou por não se concretizar por questões financeiras – o uruguaio queria receber 6 milhões de euros limpos por época, o que significava um investimento de 12 milhões por ano para o Benfica, que preferia dar-lhe esses valores mas diluídos com um prémio de assinatura e com o pagamento de salários a prolongar-se por seis anos.



O Benfica estreia-se na I Liga, frente ao Famalicão, muito pressionado, em especial depois do desaire europeu na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos gregos do PAOK Salónica, que impediu as águias de obter receitas mínimas de 40 milhões de euros (em 2018/19 foram 50,86 milhões).

Já o Sporting, foi um dos 10 clubes da I Liga que manteve ou reduziu o orçamento (no seu caso, continua nos 70 milhões). Nesse aspeto, realce para Sp. Braga (que caiu dos 25 milhões para os 22,5) e para o Belenenses SAD (passou de 4,5 milhões para 3 milhões e tem o orçamento mais baixo da época 2020/21, a par do Tondela (no ano passdo era de 3,5 milhões).

Os leões tiveram como grande venda Acuña (para o Sevilha, por 12, 5 milhões) e nas compras apostaram num misto de experiência e juventude, com destaque para as aquisições (conseguidas após uma disputa com o FC Porto) de Pedro Gonçalves (conhecido por Pote), ex-Famalicão e uma das figuras da última Liga, e de Nuno Santos (Rio Ave). O Sporting, que na fase final da última época lançou vários miúdos da sua Academia na equipa principal, como Eduardo Quaresma, Tiago Tomás, Nuno Mendes, Joelson ou Jovane Cabral, trouxe também alguns jogadores com experiência, casos do guarda-redes Adán (ex-Atlético de Madrid), do lateral-esquerdo Antunes (ex-Getafe) e do defesa central Feddal (ex-Bétis).

Fora do habitual trio de candidatos ao título, é preciso ter atenção a três equipas, que se reforçaram bastante: Sp. Braga, Vit. Guimarães e Boavista. O Vit. Guimarães, que aumentou o seu orçamento para os 20 milhões de euros (mais 2 do que em 2019/20), foi o que mais contratou: são 16 reforços para o treinador Tiago Mendes, que como futebolista esteve em clubes como Sp. Braga, Benfica, Chelsea, Lyon, Juventus ou At. Madrid e que vai ter agora a sua primeira experiência como treinador principal, depois de ter feito parte da equipa técnica de Diego Simeone nos colchoneros e de ter estado uma época nos escalões jovens da FPF.

Ricardo Quaresma, que completa 37 anos a 26 de setembro, é a contratação mais sonante (o Mustang assinou por duas épocas e diz que vai terminar a carreira nos minhotos), mas a grande aposta do clube tem sido na juventude, com muitos jogadores a destacar-se nas selecções jovens dos seus países. É o caso de Matous Trmal, Nicolas Tié, Yann Bisseck, Abdul Mumin, Jonas Carls, Jacob Maddox, Lyle Foster ou Noah Holm.

O Boavista também esteve muito ativo no mercado, por força da entrada na SAD do investidor luxemburguês Gérard Lopez, dono dos franceses do Lille. Os axadrezados quase duplicaram o orçamento para a nova época (9 milhões, face aos 5 milhões de 2019/20). Entre as aquisições, destaque para o campeão do mundo, o francês Adil Rami, além de Javi García (que em Portugal tinha passado pelo Benfica), Angel Gomez (ex-Manchester United) e Chidozie (ex-FC Porto).

Já o Sp. Braga, 3º classificado na última época, tem como contratação sonante o argentino Gaitán, que em Portugal jogou no Benfica. Os minhotos, que foram contratar o treinador Carlos Carvalhal ao Rio Ave, mantêm praticamente a mesma equipa da época passada, na qual se destacaram os irmãos Horta ou o avançado Paulinho.

De entre as outras equipas, o Famalicão (sensação da última época, terminando em 6º lugar e deixando fugir o acesso à Liga Europa apenas nos últimos segundos da partida com o Marítimo, na última jornada, quando sofreu o 3-3), fez uma grande revolução no plantel (o 11 titular desta sexta-feira, contra o Benfica, só deverá ter dois futebolistas da última época, são eles Gustavo Assunção e Toni Martínez). O plantel foi ainda mais rejuvenescido e neste momento os jogadores mais velhos do grupo são Lukovic, Rúben Lameiras e Walterson, todos com 25 anos. O capitão de equipa é Gustavo Assunção, de 20 anos, e que cumpre apenas a segunda época como sénior.

Atenção ainda ao Rio Ave, que na última época terminou em 5º e mantém uma equipa competitiva, apesar da perda de Nuno Santos para o Sporting, e que estreia Mário Silva na equipa técnica, ele que foi campeão europeu de juniores com o FC Porto.

De assinalar ainda os regressos à I Liga do Nacional da Madeira (orientado por Luís Freire, um treinador jovem e ambicioso, e com um orçamento assinalável, que ronda os 5 milhões de euros) e do Farense (3,5 milhões de euros de orçamento para 2020/21), sendo que os algarvios não estavam no escalão principal há 18 anos.