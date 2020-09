Liga anuncia as cinco conclusões da reunião de emergência com os clubes

A Liga apresentou as conclusões da reunião de emergência com os clubes, na manhã deste sábado."No seguimento da não realização dos jogos CD Feirense GD Chaves e Ac. Viseu A. Académica, referentes à primeira jornada da LigaPro, a Liga Portugal convocou os médicos de todas as Sociedades Desportivas que integram as competições profissionais, para uma reunião de urgência.Nesta reunião de trabalho, foram abordados todos os aspetos relacionados com as orientações definidas pela DGS, bem como do Plano de Retoma Específico para o Futebol Profissional.Da reunião desta manhã produziram-se as seguintes conclusões:1- Reforçar a importância do cumprimento escrupuloso do código de conduta assumido e assinado por todos os agentes desportivos Anexo 2 do Plano de Retoma Específico para o Futebol Profissional;2 - Tal como já foi prática no processo de retoma da Liga NOS 2019-20, é imperativo manter a aplicação plena do ponto 27 do decreto 036/2020 da DGS, também contemplado no ponto 10.2 do Plano de Retoma do Futebol Profissional, que pressupõe que a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo, das equipas, e cuja aplicação com sucesso na temporada passada, foi um fator decisivo para o término da competição;3 - É de extrema importância todas as Sociedades Desportivas manterem uma articulação próxima e regular com o Delegado de Saúde local da sua região;4 - Sem prejuízo dos cenários epidemiológicas específicas de cada região, em cada momento, garantir a existência de um critério de intervenção uniforme para a mesma tipologia de ocorrência;5 - O Futebol Profissional adotou um processo de testagem que vai para lá da obrigatoriedade prevista e requerida pelo decreto 036/2020 da DGS, no propósito claro de reduzir o risco de contágio dentro do universo de cada clube, garantindo um controlo de identificação e redução da possibilidade de surtos dentro de cada plantel. Este modelo não pode ser penalizador para uma atividade que não pode parar, sob pena de se produzirem danos irreparáveis;Todas estas conclusões serão levadas à reunião agendada para esta segunda-feira, às 15H00, entre a Liga Portugal e o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, onde será reiterada a necessidade de implementação destas recomendações sob pena de serem colocadas em causa as competições profissionais futebol na época 2020-21.