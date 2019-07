Leonardo Jardim está na última semana de férias antes do arranque da pré-época do Mónaco, quando aceita falar com a. Marca ele o encontro para Braga a um domingo, na pastelaria Dom Diogo. Durante 60 minutos, a conversa é do melhor que há.

Antes de ser treinador, jogava à bola?

Fiz todos os escalões de formação no Santacruzense. Subi a sénior e fiz duas épocas, um no Santacruzense, outro no Canicense.

Era o quê?

Defesa-central. Às vezes, lateral. Outras, médio defensivo. Era mais da destruição do que da construção, ahahah [começa o pagode de Leonardo Jardim]. Como jogava atrás, sempre tive a noção do jogo e isso ajudou-me a gostar da organização, do treino e da compreensão do jogo colectivo. E como sabia que não ia ser um jogador de altos voos, que chegasse a internacional, decidi-me pelo curso de treinador.

Havia alguém como guru do treino?

Optei pela via académica, aos 17/18 anos. Aos 23 anos, já era treinador do IV nível. E já tinha tirado a licenciatura de Desporto na Universidade da Madeira. Abro aqui um parêntesis para elogiar a escolha do Governo da Madeira em colaborar na formação dos clubes. Isso permitiu-me trabalhar em projectos desportivos sem ter necessidade de dar aulas dpos 23 aos 33 anos. O trabalhar no terreno é o mais importante. Assim, coordenava as equipas jovens, umas sete ou oito, contratava treinadores, arranjava transportes e isso dava uma bagagem imensa. O meu espelho foi o Carlos Queiroz: uma pessoa com formação académica e sem um percurso futebolístico por além que ganhou os dois títulos mundiais sub20 seguidos e mudou o nosso futebol. Ele ajudou-me a compreender que era possível atingir o alto nível.

Começou logo a treinar?

O Eduardinho convidou-me para adjunto, tinha eu 21 anos.