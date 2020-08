Leipzig: e se o clube mais odiado da Alemanha ganhar a Champions?

Logo na primeira época na I Liga alemã, em 2016/17, o clube esteve imbatível 13 jornadas, andando na frente até à 11.ª, um recorde para um estreante. Foi ainda o primeiro debutante a qualificar-se para as provas europeias, ao terminar no 2º lugar. Na época seguinte (2017/18) ficou em 6.º na I Liga alemã e atingiu os quartos de final da Liga Europa na sua estreia (ficou em terceiro no seu grupo da Liga dos Campeões, transitando assim para a segunda prova da UEFA). Em quatro épocas na Bundesliga, o RB Leipzig qualificou-se sempre para as provas europeias (ficou em 3º nas duas últimas). E agora está a um jogo de atingir a final da Liga dos Campeões e a dois de a ganhar, o que seria um feito incrível para um clube com apenas 11 anos de existência.Na véspera da meia-final da Champions, entre RB Leipzig e Paris Saint-Germain, esta terça-feira, dia 18, no estádio da Luz, recordamos aqui a reportagem feita pelaem 2016 na academia do clube alemão, na qual a Red Bull investiu 30 milhões de euros, e que foi publicada na edição n.º 659 da revista, a 15 de dezembro de 2016.Assim que a bola começa a rolar no estádio do Ingolstadt, a claque da casa exibe uma tarja contra os visitantes de Leipzig: "Aqui bebe-se cerveja, não mijo de boi." Seguem-se outras, em que os adversários são chamados de "porcos", "batoteiros" e "assassinos do futebol". E sempre que o rival cria uma oportunidade de golo, as bancadas insurgem-se: "Nein Red Bull" (não à Red Bull).Os atletas do RB Leipzig não parecem perturbados. Afinal, já passaram por pior: em 2015, a claque do Dínamo de Dresden atirou-lhes uma cabeça de touro para o relvado e os hooligans do Karlsruhe invadiram e vandalizaram o átrio do hotel da equipa. Isso não os impediu de subirem quatro vezes de divisão nos últimos sete anos e de estarem ali, naquela pequena cidade da Baviera, a defender a invencibilidade e a liderança na Bundesliga, a I Liga alemã.O alvo da hostilidade? Basta olhar para as camisolas do Leipzig e para as garrafinhas pousadas junto ao banco de suplentes – todas elas têm dois touros vermelhos, o símbolo da Red Bull. Mas é preciso contar a história toda para perceber a razão pela qual a Alemanha detesta a presença da bebida energética no futebol. Em 2009, a empresa austríaca, que vende por ano mais de 5 mil milhões de latas da bebida, decidiu que para aparecer na Liga dos Campeões não podia continuar a apostar no Red Bull Salzburg, do campeonato austríaco, e investiu na compra do SSV Markranstädt, clube da zona de Leipzig que andava na quinta divisão alemã.A escolha não foi aleatória: Leipzig, bem como toda a região outrora chamada de Alemanha de Leste, estava órfã de uma equipa no principal escalão (a última foi o Energie Cottbus, despromovida em 2009) e tinha um novo estádio com 44 mil lugares a definhar desde o Mundial 2006.A Red Bull injectou 300 milhões de euros, em sete anos meteu a sua equipa na I Divisão alemã, ficou com o estádio, cativou os adeptos locais e concentrou os talentos da vizinhança na sua academia. "Acho que ninguém pode negar a alegria que este clube trouxe a esta região, que há anos não podia ver a Bundesliga ao vivo", diz àRalph Hasenhüttl, treinador do RB Leipzig. "Podem destacar os que nos criticam, mas eu prefiro falar dos 40 mil adeptos que nos enchem o estádio nos jogos em casa."O conto de fadas acaba aqui. É que a Red Bull, de forma a catapultar rapidamente a sua equipa das distritais para o estrelato, contornou as regras. Primeiro, impossibilitados pelos estatutos da Federação de usarem Red Bull no nome, baptizaram o clube de Rasen Ballsport Leipzig (desporto de bola na relva), para poderem ostentar as iniciais RB – de Red Bull, claro.Mas Dietrich Mateschitz, dono da bebida, tinha ainda que se desenvecilhar da regra 50+1. Esta lei, basilar no suposto romantismo que rege o futebol alemão, dita que os clubes profissionais, independentemente dos proprietários, sejam obrigados a manter nas mãos dos sócios a maioria dos direitos de voto, importantes em temas como a aprovação do orçamento ou a definição dos preços dos bilhetes.A excepção, diz a lei, são clubes suportados por empresas há mais de 20 anos – um grupo exclusivo de que fazem parte o Bayer Leverkusen (Bayer) e o Wolfsburg (Volkswagen), e a que se juntou recentemente o Hoffenheim (SAP). Como é que a multinacional austríaca driblou a regra? Colocou a quota anual a quase 1.000 euros, contra os 62 euros que o Borussia de Dortmund, por exemplo, pede aos seus membros. Resultado: o Leipzig tem apenas 17 sócios oficiais, todos quadros da Red Bull, cingindo as decisões à estrutura da empresa."A Red Bull está a matar o futebol", diz àThomas Herfurt, fundador do site Nein zu RB (não ao Red Bull), que organiza protestos e promove boicotes às partidas do Leipzig. "Nós gostamos de futebol porque sentimos ligação a um bairro, a uma cidade ou a um símbolo. O RB Leipzig é só um instrumento para promover a bebida."Na luxuosa academia do clube, o capitão Dominik Kaiser, de 28 anos, não quer saber das críticas. Há cinco épocas, trocou o Hoffenheim, da I Liga, pelo emblema de Leipzig que jogava no 4ª escalão. "Quando aqui cheguei, os balneários eram dentro de contentores, tínhamos 4 mil adeptos e só umas centenas iam ver os jogos fora", diz. "Hoje estamos entre os grandes, temos uma academia de sonho, estádio cheio e adeptos dedicados. O que há para criticar? Mostrámos que a filosofia do clube é perfeita."Mas as críticas existem, e desde 2010 que há incidentes anti-RB Leipzig. Nesse ano, o relvado recém-semeado do RB Leipzig foi destruído com um químico pelos adeptos do Lokomotive Leipzig. Já em 2016, os fãs do Dortmund boicotaram a viagem à cidade do Leste e preferiram ficar a assistir ao jogo de reservas. Também proibiram o fabrico de cachecóis com o emblema dos dois clubes.Bernardo Júnior, de 21 anos, lateral brasileiro, também se rotinou aos ataques de que é alvo o RB Leipzig. "Somos xingados em todos os jogos, mas tentamos não ligar", diz. Ele é o primeiro futebolista do mundo a representar três equipas da mesma empresa: veio do Red Bull Brasil para o Red Bull Salzburg e daí, por 5 milhões, para o RB Leipzig. Para fazer o pleno, só lhe faltam os consórcios da bebida em Nova Iorque e no Gana. "Para o Gana não, mas acabar a carreira em Nova Iorque não era mau", comenta. "O ambiente na Áustria era pior. Como o Salzburgo venceu oito campeonatos seguidos, os rivais detestavam-nos. Aqui também, mas não entendo porquê. Há aqui muitos clubes apoiados por empresas, então porque é que só falam do Leipzig? Os clubes de sucesso temem a nossa concorrência, só isso, como quem teme perder o emprego quando um colega novo trabalha bem."Condições para trabalhar bem não faltam: a Red Bull investiu mais de 30 milhões de euros na academia, que tem campos exteriores com relva aquecida, salas com jacúzi e banheiras de gelo e uma pista de atletismo com aparelhos tecnológicos. "O nosso lateral Lukas Klostermann até já bateu o melhor tempo de Usain Bolt nos primeiros 30 metros" diz Christian Geidus, o responsável pela comunicação, que nos faz uma visita guiada.A atmosfera é futurista. A sala de conferências de imprensa é iluminada por néons azuis e vermelhos, parece uma nave espacial, o edifício está cheio de frigoríficos com latas de Red Bull, e com portas que projectam vídeos promocionais e painéis que mostram os grandes feitos da marca noutras modalidades, como a F1 e o surf. Também lá está Felix Baumgartner a saltar da estratosfera. E os campos de treino estão rodeados por frases inspiradoras dos melhores atletas do mundo, como Michael Jordan ou Usain Bolt.Antes do jogo contra o Ingolstadt, a sua antiga equipa, Ralph Hasenhüttl refletia sobre a sua experiência no Leipzig. "Sinto que tenho mais liberdade em relação aos proprietários do clube que muitos outros colegas meus noutras equipas alemãs", diz.Foi contratado pelo director desportivo, Ralf Rangnick, por partilharem o mesmo estilo de jogo: pressão intensa, agressividade e saída rápida e directa para a baliza adversária. A política de ambos é não contratar jogadores com mais de 23 anos. Rangnick até já recusou Jamie Vardy por ter 27. "Também não encontro qualquer fantasia em contratar um jogador como Renato Sanches por 40 milhões. Isso é comprar feito. Aqui gostamos de comprar barato e moldar os atletas."Em Ingolstadt, no passado dia 10 de dezembro [de 2016], um golo solitário quebrou a invencibilidade de 13 jogos, que era recorde de uma equipa recém-promovida à I Liga. O RB Leipzig divide agora a liderança com o Bayern de Munique (têm os dois 33 pontos e defrontam-se dia 20). Terminado o jogo, a claque da casa continua com os insultos.Mario Gross, jornalista da Sport1 FM, alerta para o ridículo da cena: "Eles estão no Audi Park, fazem parte do clube de fãs Audi, quase não se vêem por trás de tantos símbolos da Audi, têm dois carros da Audi à porta do estádio e um no meio do bar do clube. Como têm coragem de criticar os outros por serem um clube comercial?", questiona. "Os adeptos alemães querem continuar a acreditar na ilusão de que o futebol é dos sócios, quando isso já morreu há muito."