Klopp e Guardiola: rock n'roll, o homem invisível e a loucura do futebol

Já houve tempos em que os duelos do futebol eram Mourinho-Guardiola. Agora é Guardiola-Klopp: na última época, lutaram pela liga inglesa até à última jornada (o City chegou aos 98 pontos, mais um do que o Liverpoool); na actual, os reds seguem na liderança, com mais seis pontos do que os citizens de Bernardo Silva e João Cancelo, pelo que o jogo deste domingo pode servir para atenuar diferenças e tornar a luta pela título mais animada – ou pode permitir aos reds distanciar-se com 9 pontos de avanço.Antes do jogo, veja quais são os pontos que unem e separam o alemão Jurgen Klopp, de 52 anos e campeão europeu pelo Liverpool na última época, e o catalão Pep Guardiola, com uma carreira de sucesso no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City (é bicampeão).Wolfgang Frank é reconhecido na Alemanha como o treinador do 4-4-2 e Jürgen Klopp cruza-se com ele no Mainz. "A defesa a quatro, sempre a pressionar, é o primeiro ponto alto da minha carreira de futebolista. Quando sucedi a Wolfgang no cargo de treinador do Mainz, quis orgulhosamente manter o registo táctico do meu pai futebolístico e insisti nesse ponto, com uma nuance: a da pressão alta. Ou seja, onde estivesse a bola, tínhamos todos de estar lá em vantagem numérica para recuperá-la e lançarmo-nos novamente ao ataque."Johann Cruijff é o pai do modelo actual do Barcelona desde os benjamins até aos seniores: 4-3-3. Guardiola executa-o na perfeição desde pequeno. "É como se fosse uma tabuada. Quando começava um jogo, já a sabia de cor e salteado, nem precisava de me esforçar. Como treinador, é o mesmo. Tenho um esquema elaborado e trabalhado seja qual for o adversário, de maneira que os meus jogadores também já o trabalham como se fosse uma tabuada: fazem as contas sem pensar." E há erros? Um só, no famoso 4-0 do Real Madrid ao Bayern em Munique. "Que cagada, que cagada. Passei o ano a resistir ao 4-2-4 e ponho-o no dia mais importante da época."



A arte da comunicação

Klopp nasce para o futebol muuuuuuuuuito antes do fenómeno Liverpool e até antes do fenómeno Borussia. Para quem segue o futebol atentamente, Klopp nasce para o futebol durante o Mundial-2006, como comentador do canal televisivo ZDF. Durante um mês, o conhecimento técnico e táctico de todas as selecções impressiona a Alemanha. É um fartote ouvi-lo, entretenimento puro. Há jogos em que a emissão até passa o horário estipulado porque ninguém arreda pé nem muda de canal. A Kloppmania cresce a olhos vistos, ganha audiência. Que se estende até às entrevistas e às conferências de imprensa, sempre entretidas.



Se Klopp é rock n’roll puro, Guardiola é música clássica. Mais recatado e menos efusivo, Pep veste o manto da invisibilidade e não dá entrevistas a ninguém. Só aparece nas conferências de imprensa. Sempre num tom monocórdico. Quase sempre. Passa-se uma vez por outra. Como em 2011, antes de um Real Madrid-Barcelona para a Liga dos Campeões. "É a primeira vez que ele [Mourinho] disse Pep. Por isso eu digo José. Por isso respondo assim. Não quero competir com ele nem um só instante nesta sala de imprensa. É o puto chefe, o puto amo."