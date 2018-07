O treinador colombiano de futebol Juan Carlos Osorio vai deixar o cargo de seleccionador do México, anunciou este sábado a federação mexicana."Após um período de reflexão, uma análise aprofundada e diversas conversações entre Juan Carlos Osorio e a federação (...), o próprio decidiu não ser considerado com um candidato ao posto de seleccionador do México, para o ciclo de 2018-2022", lâ-se num comunicado federativo.Osorio, de 57 anos, assumiu o comando técnico do México em 2015, levando a selecção aos quartos de final da Copa América de 2016, às meias-finais da Taça das Confederações de 2017 - perdendo no jogo de atribuição do terceiro lugar com Portugal, por 2-1, após prolongamento - e aos oitavos de final do Mundial 2018.