É o que indica o comunicado acerca da saída do treinador do Sporting enviado à CMVM. Peseiro regressou no início da temporada ao SCP.

O Sporting oficializou hoje a saída de José Peseiro do comando técnico da equipa principal de futebol, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD vem (...) informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre a Sociedade e o treinador da equipa principal de futebol, José Peseiro", lê-se no documento.



A saída do técnico acontece após a derrota de quarta-feira, por 2-1, na recepção ao Estoril Praia, da II Liga de futebol, para a Taça da Liga.



O treinador, de 58 anos, regressou no início da temporada aos 'leões', durante a governação da comissão de gestão transitória liderada por Sousa Cintra, depois da saída de Bruno de Carvalho, e até à eleição de Frederico Varandas, em 08 de setembro.



Na quarta-feira, o Sporting, que protagoniza com este despedimento a primeira 'chicotada' na I Liga 2018/19, sofreu a quarta derrota da época 2018/19, em 14 encontros oficiais. Soma ainda nove vitórias e um empate.



Peseiro deixa o clube 'leonino' no quinto lugar do campeonato, a dois pontos dos líderes FC Porto e Sporting de Braga e a um de Benfica e Rio Ave, e na segunda posição do Grupo E da Liga Europa, apenas atrás do Arsenal e em boa posição para se qualificar.



Os 'leões' conseguiram também a qualificação para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e, na Taça da Liga, mesmo tendo perdido com os 'canarinhos', estão na luta por um lugar nas meias-finais da prova que conquistaram em 2017/18.



Esta foi a segunda passagem de Peseiro por Alvalade, depois de ter conduzido os 'leões' à final da Taça UEFA em 2004/05, antes de ser despedido no início da temporada seguinte.



O treinador começou a carreira no União de Montemor e passou por clubes como União de Santarém, Oriental, Nacional, Sporting de Braga, FC Porto e Vitória de Guimarães.



No estrangeiro, Peseiro foi adjunto de Carlos Queiroz no Real Madrid, orientou a selecção da Arábia Saudita, Al Hilal, Panathinaikos, Rapid Bucareste, Al-Wahda, Al Ahli e Sharjah FC.