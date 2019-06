O treinador português de futebol Jorge Jesus festejou hoje a vitória do Flamengo sobre o Madureira (3-1) numa partida de preparação, naquele que foi o primeiro encontro que disputou no comando da equipa do Rio de Janeiro.O primeiro golo do jogo foi marcado aos sete minutos pelo médio criativo Diego, que passou pelo futebol português ao serviço do FC Porto, e Vitinho dilatou o resultado para 2-0 aos 18 minutos.Na segunda metade do encontro houve mais dois golos, um para cada lado, primeiro para o Flamengo, aos 76, quando Vitinho 'bisou', e, já perto do apito final do árbitro, aos 88, Catatau Ygor marcou o golo de honra para os visitantes.