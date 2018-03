Jonas, Bas Dost, Messi, Ronaldo: jogadores que ganham sozinhos

"Com Messi, o Barça joga com 13 jogadores, ele vale por três. Assim, vai ganhar a Liga espanhola facilmente". Gary Lineker, antiga estrela de Barcelona ou Tottenham, elogiava assim o astro argentino a 7 de Fevereiro de 2018, em entrevista ao Mundo Deportivo.

A 18 de Março, no jornal Marca, foi a vez de Pablo Aimar, antiga estrela do Benfica, que já foi o ídolo de Messi: "No futebol estamos sempre dependentes dos colegas de equipa, a não ser que sejas o Messi. Ele decide nove em cada 10 jogos – e talvez esteja a ser simpático".

Um dia depois, na gala Quinas de Ouro da Federação Portuguesa de Futebol, Cristiano Ronaldo falou de si próprio, para se elogiar: "Digam o que disserem, acredito sempre que dentro de campo não há nenhum melhor do que eu".

Para acabar com as dúvidas, a SÁBADO foi tentar perceber qual dos dois é melhor e descobriu que actualmente, nos principais campeonatos europeus (analisando os cinco primeiros classificados de Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França e Itália), o mais influente de todos é mesmo Mauro Icardi, que marcou 46,8% dos golos do Inter de Milão.

A seguir, surgem dois jogadores do campeonato português: Jonas, do Benfica, que tem 31 golos (43,7% do total da equipa) e foi decisivo em 16,2% dos pontos; e Bas Dost (Sporting), que tem 23 golos (43,4% do total da equipa) e foi decisivo na conquista de 27,7% dos pontos.

Seguem-se, na lista dos mais influentes da Europa, Harry Kane, do Tottenham (24 golos, 40,6% do total da equipa), Salah, do Liverpool (28 golos e 38,3%), Immobile, da Lazio (24 golos e 35,8%), Lewandowski, do Bayern de Munique (23 golos e 34,8%) e Griezmann, do At. Madrid (17 golos e 34,7%).

A fechar o top 10 surgem Messi, com 25 golos (33,8% do total da equipa), que foi decisivo em 12,1% dos pontos do Barcelona no campeonato, e Cristiano Ronaldo, com 22 golos (30,2%) – decisivo em 21,9% dos pontos.

"Messi é o rei de copas, tem coração, trata a bola com muito carinho", destaca Simões

A explicação, defende João Manuel Pinto, antigo jogador de Benfica e FC Porto, é que em muitos jogos, os plantéis ricos, como de Barcelona e Real Madrid, "não estão tão dependentes das suas estrelas".

Aliás, outros grandes goleadores, como Cavani e Neymar (Paris Saint-Germain), Suárez (Barcelona), Agüero (Manchester City), Falcao (Mónaco) ou Higuaín e Dybala (Juventus), nem sequer estão no top 10 da lista, uma vez que os golos das suas equipas são bastante mais distribuídos.

Suárez, por exemplo, tem 28,3 % dos golos do Barcelona, Cavani 25,3%, Dybala 25% e Kun Aguero 24,7%. Cavani, o melhor marcador da equipa, com 24 golos em 27 jogos, só contribuiu com três pontos para os 83 do Paris Saint-Germain (3,6%).

Isso acontece também no FC Porto, onde nenhum dos avançados se tem destacado. Marega é o líder dos goleadores da equipa, com 20 golos (28,6% do total), seguindo-se Aboubakar (15 golos e 21,4%), Soares (8 golos e 11,5%) e Brahimi (7 golos e 10%).

Algo que não é muito habitual, como nota João Manuel Pinto: "Em Portugal, é comum as equipas estarem dependentes dos seus pontas-de-lança. Veja-se o Jardel, com quem joguei no FC Porto: sabíamos que só tínhamos de pôr a bola na área e ele resolvia. O Jardel, dentro da área era imbatível, acho que nunca vi ninguém como ele. O Bas Dost também é um bocado assim", defende, adiantando que o avançado holandês "tem carregado o Sporting às costas".

João Manuel Pinto: "Com o Jardel, sabíamos que só tínhamos de pôr a bola na área e ele resolvia"

No Benfica, Jonas também tem sido preponderante (marcou 31 dos 71 golos da equipa, mas apenas contribuiu com 16,2 dos pontos). "É diferente, porque quando não está o Jonas, o Jimenez, e mesmo o Seferovic, no início da época, têm resolvido. Parece-me que o Benfica tem mais soluções no ataque além de Jonas, enquanto o Sporting sem Bas Dost tem tido muitas dificuldades para ganhar, parece que é tudo feito em esforço".

António Simões, glória do Benfica nos anos 60, tem uma versão diferente: "Dos dois, diria que o Jonas é que carrega mais a equipa às costas. O Jonas marca muitos golos, mas também tem muitas assistências, pode brilhar sem marcar. Já Bas Dost, pouco brilha se não marcar. Está mais dependente da equipa para brilhar".

Simões continua: "Se tirarmos o Bas Dost de dentro da área, ele já não é um jogador tão influente. Ele próprio, quando recebe a bola fora da área, entrega simples e desloca-se para lá, porque sabe que a área é o seu habitat natural. Já o Jonas, consegue brilhar no campo todo".

Desde que começou a liga portuguesa, em 1934, só sete jogadores (de Benfica, Sporting e FC Porto) conseguiram marcar pelo menos 50% dos golos da sua equipa. Jardel e Peyroteo fizeram-no por duas vezes. Mas Jardel foi o único a obter essa marca por dois clubes: marcou 57,6% dos golos do FC Porto em 1999/2000, e no Sporting, em 2001/02, chegou aos 56,8%.

O mais influente de todos foi Jacques, que em 1981/82 marcou 27 golos (58,7% do total da equipa) e foi decisivo em 46,5% dos pontos do FC Porto. Fora dos três grandes, há o caso incrível de Ricky. O nigeriano do Boavista marcou 30 golos, 66,6% do total do clube no campeonato de 1991/92 (o Boavista foi 3º).

Curiosamente, do top dos jogadores mais influentes de sempre (Jacques, Jardel, Eusébio, Yazalde, Peyroteo, Gomes, Bas Dost, Araújo e Manuel Fernandes), só Eusébio e Gomes foram campeões graças a tão elevada percentagem de golos.

E o que dizer dos dois jogadores mais relevantes da actualidade, Messi e Cristiano Ronaldo? "São de outra galáxia", responde João Manuel Pinto. "Temos sorte em viver numa era com estes jogadores incríveis, que batem recordes atrás de recordes. É apreciar, porque tão cedo não vamos ter outros assim. Já têm o seu lugar na História, tal como Pelé, Eusébio, Maradona ou Di Stéfano".

"Ronaldo e Messi são de outra galáxia. Temos sorte em viver numa era com estes jogadores incríveis", comenta João Manuel Pinto

Simões concorda e fala também de Eusébio, Pelé ou Maradona. "Todos foram reis, uns mais influentes que outros. Todos foram goleadores, mas uns são mais jogadores do que outros".

E Messi e Ronaldo? "São os dois reis. Messi é o rei de copas, tem coração, trata a bola com muito carinho – eu se fosse bola também ia ter com ele. O Ronaldo é o rei de espadas, que usa as armas da força e da velocidade".

"O Ronaldo é mais o golo, o Messi é mais o jogo. E nesse aspecto, o Ronaldo é mais previsível, é apanhar a bola, rematar e marcar, sabemos como é que as coisas vão acabar. Já o Messi, tem recursos que ainda não conhecemos. O verdadeiro dom não tem limites, não sabemos como é que acaba. Aliás, acho que Messi surpreende-se a ele próprio".

João Manuel Pinto diz que é impossível escolher entre os dois: "O Messi nasceu com um dom, o Ronaldo teve mais de se criar, de trabalhar. Mas é impossível pará-los. Às vezes há dois ou três jogadores à volta deles e não os páram, e eles têm milésimos de segundos para pensar e executar. Resolvem um jogo sozinhos e pronto".

Simões: "Se sabemos que um jogador tem 70% de probabilidades de marcar, e o Eusébio tinha 95%, é a ele que passamos a bola"

António Simões aproveita para falar de Eusébio, com quem jogou 12 anos no Benfica, e explicar que era normal que ele resolvesse os jogos sozinho, ou pelo menos que os desbloqueasse, às vezes "com um livre a 30 metros da baliza".

"Se sabemos que um jogador tem 70% de probabilidades de marcar e o Eusébio tinha 95%, é a ele que passamos a bola, é um acto de reconhecimento. Só alguém incompetente ou invejoso não vê isso. Se ele tem o verdeiro dom, temos de lhe dar o embrulho para ele resolver. Hoje em dia, com a sua grande qualidade, Eusébio faria parte do grupo de reis e provavelmente ainda teria marcado mais golos do que há 50 anos".