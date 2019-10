Jogador do Estoril transportado para hospital após choque durante jogo

Kady Borges, jogador do Estoril Praia, foi hoje conduzido ao hospital, depois de um choque com um adversário, durante a partida com o Varzim, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.Ao avançado brasileiro, de 23 anos, lesionou-se já no final da primeira parte do encontro, num lance fortuito, que precipitou um choque de cabeças com um jogador do Varzim, Pedro Ferreira, ficando prostrado no relvado.Depois de alguns minutos a receber assistência dos médicos das duas equipas, Kady Borges saiu de maca e, após ter sido imobilizado numa estrutura dos bombeiros, foi transportado para o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, para ser submetido a exames complementares.A partida entre as duas equipas da II Liga registava, no tempo de intervalo, um empate sem golos.