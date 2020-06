Jogador do Aves infetado com covid-19 a poucos dias do regresso da Liga

A terceira bateria de testes de despiste à covid-19 que o plantel avense realizou no sábado revelou que há um jogador infetado com o vírus. Trata-se do mesmo elemento cujo exame da semana passada foi inclusivo e que já se encontrava em isolamento."O Clube Desportivo das Aves informa que a terceira ronda de testes ao Covid-19, efetuada no passado sábado, revelou um resultado positivo. O jogador infetado é o mesmo que na semana passada tinha testado inconclusivo, ao cabo da segunda ronda de testes, pelo que já tinha sido colocado em isolamento social no domicilio, por precaução, conforme manda o protocolo de atuação em casos como este. De salientar que os restantes jogadores profissionais, equipa técnica e staff já testaram negativo por duas vezes, depois do isolamento do caso que testou agora positivo. O atleta em causa vai agora permanecer em quarentena e seguir todos os trâmites protocolares definidos pela Direção Geral de Saúde em casos de infeção por Covid-19."