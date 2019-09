João Pinheiro nomeado para o Benfica-Gil Vicente

João Pinheiro, árbitro da AF Braga, foi nomeado este sábado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Benfica-Gil Vicente, na 5.ª jornada da Liga NOS, jogo agendado para as 19 horas de hoje no Estádio da Luz.O juiz do encontro vai ter Bruno Rodrigues e Nuno Eiras como assistentes e Dinis Gorjão será o quarto árbitro. O VAR será Luís Ferreira e o assistente (AVAR) Paulo Miranda.Para o Famalicão-P. Ferreira (16H30) foi nomeado António Nobre (Nuno Pereira e José Luzia, como assistentes; André Castro a quarto árbitro; Hugo Miguel a VAR e Bruno Jesus AVAR) e no V. Guimarães-Aves, o outro jogo da 5.ª jornada da Liga deste sábado, estará Nuno Almeida, com André Campos e Venâncio Tomé a assistentes; Vítor Ferreira será o quarto árbitro e Manuel Mota o VAR (Luciano Maia a AVAR).