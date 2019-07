¡Menuda sorpresa se llevaron estos pequeños socios en el día de su cumpleaños!

João Félix , cuja transferência vai custar aos cofres do clube madrileno cerca de 126 milhões de euros, mostrou-se feliz com a oportunidade de jogar no Atlético, tendo afirmado que, entre as várias propostas que lhe chegaram, a dos rojiblancos foi a que mais lhe agradou, tendo sido o clube que lhe apresentou "as melhores condições".



O mais caro jogador português de sempre disse que espera "vir a ser uma estrela no Atlético", clube no qual já passaram vários jogadores lusos, pelo que é seu desejo "fazer igual ou melhor do que os que passaram por aqui".



"Tive esta oportunidade e agora estou aqui para dar o melhor de mim. É uma equipa que segui muito na Liga espanhola. Vi-a ganhar o campeonato e duas ligas Europa. Vi também as duas finais que acabaram por não ganhar (Liga dos Campeões). Segui sempre a Liga espanhola, inclusivé o 'Atleti'", prosseguiu o jovem internacional português, de 19 anos.



Apesar da sua idade, João Félix não considera que vá ter muita importância dentro de campo os seus 19 anos: "Encaro da melhor forma, para que tudo me corra bem. Pensar positivo, trabalhar para fazer uma grande temporada e assim ser uma estrela aqui no Atlético de Madrid."

Um vídeo mostra algumas crianças a serem surpreendidas por João Félix, no estádio do Atlético de Madrid.A publicação, partilhada esta segunda-feira na página oficial do Twitter do clube espanhol, mostra os pequenos sócios a receber presentes do novo craque do clube espanhol e a visitar as instalações do estádio.