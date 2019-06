Em pouco mais de 10 anos, João Félix chegou ao topo do mundo. O avançado tornou-se o jogador português mais caro da história do futebol, ao ser vendido pelo Benfica ao Atlético Madrid por 120 milhões de euros. Para trás ficaram os sacrifícios que fazia em miúdo, logo com 8 anos, quando se deslocava três ou quatro vezes por semana de Viseu para o Porto, para treinar nas escolinhas dos dragões, fazendo de cada vez 250 km – um sinal da sua paixão pelo futebol.

Mas essa paixão começou antes, no berço. "Os meus pais sempre me disseram que ainda antes de andar já conseguia driblar uma bola. Isso não é verdade, claro. Mas, até é, sabiam?" contou, a 22 de janeiro de 2019, no site The Players Tribune.

A mãe, Carla, admite que o filho era "viciado na bola". "Em bebé, só queria bolas. Podia ter um ou outro jogo para se entreter, mas esse era o brinquedo que queria sempre receber", contou ao Maisfutebol, em setembro de 2018.

João Félix passava o tempo a jogar com o irmão Hugo, cinco anos mais novo, muitas vezes dentro de casa. "Na nossa sala de estar tínhamos umas 15 bolas de futebol espalhadas", lembra. A família teve de se adaptar a isso: "Os bibelôs tiveram que ser todos retirados, não havia nada que se pudesse partir à vista", revela a mãe.

Nuno Esgueirão, que durante sete anos esteve com João Félix nas camadas jovens do FC Porto e foi seu colega de quarto na Casa do Dragão, conta à SÁBADO que ele não desligava do futebol. "Quando acabávamos os jogos, era normal irmos fazer outras coisas, ver filmes, jogar Playstation… Mas ele não: lembro-me de umas férias em que foi para o jardim de casa, descalço, ensaiar fintas vezes e vezes. E nos treinos ficava lá sozinho a aperfeiçoar o remate e a tentar acertar nos postes".

João Félix, que nasceu em Viseu a 10 de novembro de 1999, começou cedo a ter contacto directo com os campos de futebol. Com apenas 4 anos, o pai, preparador físico no Tondela, levava-o para os treinos e para os jogos, sendo normal ir para o relvado dar toques na bola ao intervalo. Quando tinha 5 anos, o pai tornou-se treinador na escola de futebol Os Pestinhas, em Tondela, e João começou a jogar aí.





João Félix: da praxe no balneário à nova hora para ir a centros comerciais João Félix deu uma entrevista à BTV em que explicou como foi chegar ao balneário do Benfica, como foi a sua integração e a praxe. O jovem prodígio dos encarnados recordou ainda a escolha do número 79 e que faz para lidar com a fama. João Félix ou João Félixe?

Com 7 anos, já fazia parte dos sub-10. Pedro Maneira, presidente d’Os Pestinhas, garante à SÁBADO que João Félix apresentava um estilo igual ao de hoje: "Tinha um futebol simples, muito vistoso mas trabalhador, preocupado com a equipa. O incrível, com aquela idade, era o seu nível de concentração. Apesar de ser muito alegre e brincalhão, chegava aos treinos e aos jogos e o foco era total, não havia distrações".

Pedro Maneira não se mostra surpreendido pelo sucesso, embora adiante: "Ninguém pode dizer que um miúdo com 8 ou 9 anos vai chegar lá. Mas ele tinha tudo para o conseguir, pela sua concentração, dedicação e empenho". Afinal, João Félix só via bola à frente, lembra: "Quando íamos a casa dos pais, ele estava sempre a jogar. Havia nas traseiras um quintal com um bocadinho de relva e uma baliza e ele e o irmão passavam o tempo todo a jogar, a toda a hora, às vezes até o faziam dentro de casa".

João Félix destacou-se e foi convidado para ir fazer testes a FC Porto, Benfica e Sporting. "Só não foi ao Sporting porque nesse fim de semana estava doente. Mas foi duas vezes ao Benfica e duas ou três vezes ao FC Porto", nota Pedro Maneira, apontando as razões de ter optado pelos dragões: "Porque era mais perto de casa e também porque a família era toda portista".

A sua ligação ao FC Porto começou no verão de 2008. Três vezes por semana, os pais levavam-no de carro desde Viseu, onde viviam, até ao Campo da Constituição, no Porto – uma viagem de 250 km (ida e volta).

"Ele fazia os trabalhos de casa antes de arrancarmos para o Porto, ás 17 horas. O treino era às 19h e acabava por volta das 21h. Às 23h estávamos em casa e ele ia direto para a cama", recorda a mãe.

Quando fez 13 anos, instalou-se na Casa do Dragão, no centro de treinos, juntamente com outros rapazes. A mudança foi difícil, conforme conta João Félix no The Players Tribune: "Lembro-me de ter saído do carro, agarrar a mão do meu pai e caminhar até ao quarto. Sentámo-nos e fartei-me de chorar. Disse: ‘Papá, não quero ficar, quero ir para casa’. O meu pai percebeu o peso da decisão que íamos tomar. Olhou-me nos olhos e disse: "Ficas aqui hoje, mas se amanhã não te sentires bem, ou nos dias seguintes, podes ligar-me e eu venho apanhar-te. Mas depois nunca mais te volto a trazer aqui, vai ser definitivo. Disse-me isso com um tom de voz sério, que despertou um clique em mim – por muito que eu tivesse medo do que viria a seguir, tinha de estar ali".

Renato Martins, que na época 2018/19 jogou no Marco 09, de Marco de Canaveses, apanhou João Félix no FC Porto quando tinham 11 anos e lembra-se de um miúdo franzino mas já com muita qualidade. "Eu já sabia que ele, chegando lá acima, ia automaticamente rebentar. Sempre foi muito focado naquilo que queria. Quando estávamos em estágio, num hotel, se era para estar pronto às 15h, o João às 14h30 já estava lá em baixo no sítio da concentração à espera de todos. Sempre quis, sempre quis, sempre quis. Nada disto me surpreende", revelou o lateral-esquerdo ao Observador, em março deste ano.

Quando passou ao escalão de juvenis, com 14 anos, os responsáveis do FC Porto decidiram pô-lo no Padroense, uma espécie de clube-satélite na formação. Mas isso "não é uma coisa má", garante à SÁBADO Nuno Esgueirão. "Permite aos mais novos jogar num campeonato nacional. Isso aconteceu, por exemplo, com o André Silva, o Diogo Dalot ou o Diogo Leite", garante.

No início da época, João Félix era titular, mas na parte final começou a jogar pouco. Porquê? Nuno Esgueirão, actualmente na Académica, avança com a explicação: "Ele era muito franzino, e o treinador começou a optar pelos mais fortes. No FC Porto há essa filosofia, dos jogadores com raça, que vão ao choque, que comem a relva. Por isso, quando soube que ele tinha saído, pensei: ‘Fez bem’, porque o estilo de jogo dele enquadra-se mais no Benfica".

Miguel Lopes, treinador de João Félix entre 2011 e 2013, garante à SÁBADO que com ele a questão física "nunca foi relevante". "Havia outros miúdos mais franzinos e pequenos que ele e também jogavam. O João era muito dedicado e perfeccionista, e dava nas vistas porque marcava muitos golos".

Só que a sua passagem pelo Padroense, em 2014/15, não correu bem. E João estava insatisfeito, conforme contou no The Players Tribune: "Não acreditavam em mim, criticavam-me pelo meu tamanho, retiravam-me do campo e não me passavam a bola. Perdi a alegria".

Essa insatisfação chegou aos ouvidos dos responsáveis do centro de formação do Benfica, conforme contou à SÁBADO um antigo director, que preferiu não se identificar. "Estávamos interessados num outro jogador, colega do João Félix. E durante a conversa com o pai desse miúdo, a certa altura ele diz: ‘Mas há outros insatisfeitos, como o João Félix’. Então, contactamos o pai do João, trouxemo-lo secretamente ao Seixal e apresentamos-lhe o nosso projecto, explicando que no Benfica damos ênfase ao talento e à criatividade, não é só o físico que interessa. E foi assim, dando o exemplo de outros jogadores que saíram do FC Porto para o Benfica e se adaptaram bem, casos de André Gomes, Rochinha ou Nuno Santos, que o convencemos. E sem gastar um cêntimo".

Bino, treinador das camadas jovens do FC Porto, garantiu que as coisas não foram bem assim, e que o Benfica "ofereceu muito mais" do que os portistas.

"Quando nos dizem que temos muito talento não precisamos de correr muito. Porque pensamos que esse talento nos vai levar seja onde for. É impensável que não joguemos porque somos os melhores. Foi um bocadinho isto que se foi passando", explicou na rádio TSF.





Seferovic sobre João Félix: 120 milhões? Por que não? É um gajo muito bom Copyright © 2019. Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução na totalidade ou em parte, em qualquer tipo de suporte, sem prévia permissão por escrito da Cofina Media S.A. Consulte a Política de Privacidade Cofina.

"Houve alguma insatisfação do jogador, mas o FC Porto queria ficar com ele", continua Bino. "Só que como havia interesse do Benfica, e aquí há outros valores que se levantam, o joão Félix não quis assinar pelo FC Porto e foi para o Benfica".

No Benfica, voltou a "encontrar a alegria de jogar". "Levou algum tempo a ganhar outra vez confiança. Tive que voltar a provar o meu valor. Mas o Benfica tem um estilo de futebol bonito, e acreditam na formação, na ideia do coletivo à frente do individual", afirmou o médio ofensivo.

Desde 2015, João Félix não pára de bater recordes. Com 16 anos e 10 meses, foi o mais jovem a estrear-se pela equipa B. E com 17 foi o mais novo a marcar no segundo escalão, sendo chamado à selecção portuguesa de sub-21 (contra a Bósnia). Campeão de juniores pelas águias em 2018, estreou-se pela equipa principal esta época, a 18 de Agosto (entrou aos 88 minutos frente ao Boavista).

Com a troca de Rui Vitória por Bruno Lage, em janeiro de 2019, passou a ser titular indiscutível. Com o anterior técnico fez 13 jogos (e marcou três golos), com Bruno Lage fez 30 jogos e 17 golos, tendo marcado em Alvalde e no Dragão (nas vitórias sobre Sporting e FC Porto que foram decisivas para a conquista do campeonato). Tornou-se ainda o mais jovem de sempre a fazer um hat trick na Liga Europa (19 anos e 152 dias), com os três golos ao Eintracht Frankfurt, a 11 de abril, superando registos de figuras como Harry Kane, Romelu Lukaku, Marco Pjaca ou Paco Alcácer.

Esses golos fizeram dele também o mais jovem português a fazer um hat trick em todas as competições europeias, superando Eusébio, Cristiano Ronaldo e André Silva. Mais uma curiosidade: desde 1992 que nenhum jogador do Benfica apontava um hat trick em provas da UEFA. O último tinha sido Pacheco, frente ao MNK Izola.

Os seis meses perfeitos de João Félix terminaram com a conquista do campeonato nacional com o Benfica e a chamada à selecção portuguesa, que disputou a fase final da Liga das Nações. O avançado até foi titular frente à Suíça, nas meias-finais, mas um jogo menos conseguido (tanto por ele como por toda a equipa), que só foi resolvido com dois golos-relâmpago de Ronaldo aos 88 e 89 minutos, acabou por gerar um coro de críticas e muitas dúvidas sobre as suas qualidades e maturidade (afinal, só tem 19 anos).

Sobre isso, já depois de terminada a prova (que Portugal conquistou ao vencer na final a Holanda por 1-0, num jogo em que João Félix não saiu do banco), o seleccionador Fernando Santos saiu em defesa do jogador:

"Se voltasse atrás fazia o mesmo. Num jogo planeado, em que o ataque organizado fosse bem conseguido, era quem podia articular-se melhor. Se achasse que ia jogar mais vezes em ataque rápido, teria escolhido outro jogador. O João Félix tem 19 anos, e o Gonçalo Guedes estreou-se comigo com 18. Tenho três ou quatro jogadores que começaram muito mais cedo do que o João. Agora, não é porque tenho um miúdo de 18 anos que tenho de afastar outro de 27".

Fernando Santos revelou ainda que poderia ser benéfico para João Félix manter-se mais uma época no Benfica. Para ele e "para qualquer jogador de 18/19 anos que já jogue em grandes equipas portuguesas e em competições europeias".





Benfica, a pousada da juventude Vitória ao Santa Clara selada com golos de Seferovic, por duas vezes, João Félix e Rafa. - Desporto , Sábado. A vitória tranquila Os "encarnados" fecharam o campeonato com uma goleada frente ao Santa Clara. Salta o Benfica para a liderança e nunca mais de lá sai.

"Muitos jogadores ganhariam em ficar cá mais tempo. Lembro-me do Cristiano Ronaldo, que era meu jogador no Sporting. Eu próprio disse aos dirigentes que era um erro ele ir tão cedo para o Manchester United (18 anos). E ele nem foi para ficar lá: ia para assinar e voltar para cá. Mas como era um génio, ficou lá e aconteceu o que aconteceu. Mas com outros que também saíram assim jovens, a coisa já não correu tão bem", diz. Aliás, basta lembrar os casos de João Vieira Pinto, que com 19 anos se transferiu do Boavista para o Atlético Madrid (1990), mas só jogou na equipa B. Ou de Quaresma e Simão Sabrosa para o Barcelona. Ou, mais recentemente, de Renato Sanches do benfica para o Bayern Munique.

João Félix aceitou a proposta do Atlético Madrid e vai ter de trilhar o seu caminho na capital espanhola, onde já brilharam outros portugueses (Futre, Tiago e Simão Sabrosa nos colchoneros, Figo e Cristiano Ronaldo nos blancos madridistas).

O jovem avançado tinha em mãos, segundo revelou a imprensa, as propostas do Atlético de Madrid (pagou os 120 milhões de euros da cláusula, que o torna o jogador mais caro do futebol português e o quinto mais caro a nível mundial, e ofereceu-lhe um contrato de 6 milhões de euros limpos por ano, que podem chegar aos 7 milhões se o clube for campeão) e ainda do Manchester City (que pagava 100 milhões ao Benfica e 5 milhões ao jogador, que poderia ficar mais uma época na Luz – o clube inglês assumia durante esse ano os pagamentos). João Félix escolheu a mais vantajosa financeiramente. Mas será a melhor desportivamente?

Fernando Santos, quando questionado sobre os melhores campeonatos para os jogadores portugueses, revelou que o mais complicado é o italiano: "É demasiao tático. A base das equipas italianas é 80% defensiva e 20% ofensiva. Não é uma crítica. É assim que funciona e funciona bem, mas para aqueles que têm saído, é uma das piores opções. Já o inglês, não é tão tático, mas exige disponibilidade total e permanente para o jogo. Um jogador que reaja menos, que precise de mais tempo para pensar, vai ter dificuldades".

E o espanhol? "Não sei se veem os jogos de Espanha, para baixo do Barcelona, do Real e do Atlético Madrid. Mas eu vejo e é fraquinho, fraquinho".

Fernando Mendes, antigo lateral esquerdo, que jogou nos cinco clubes campeões portugueses (FC Porto, Benfica, Sporting, Belenenses e Boavista), referiu-se à opção de João Félix pelos colchoneros, e não foi elogioso: "Não o vejo a triunfar no Atlético Madrid. Aquilo até dá pena ver aqueles jogadores. Vemos o Griezmann e ele parece que só sabe correr".

Já Paulo Futre, o português com mais sucesso no Atlético Madrid, vaticina-lhe um grande futuro e acredita que poderá ser o sucessor de Griezmann, que está de saída dos colchoneros. "Parece que não é muito forte, que é um miúdo magrinho, mas surpreendeu-me, por exemplo, o seu jogo aéreo. E sendo dextro, chamou muito a atenção o seu pé esquerdo. Conduz muito bem a bola e remata com o pé esquerdo de fora da área. É fortíssimo no 1X1 e, com espaço entre linhas, é um jogador brutal. Mesmo nos encontros em que não sobressaiu, deixou sempre algo que nos faz pensar que é diferente. Tem detalhes de craque", revelou em declarações ao jornal As.

Em conversa com a SÁBADO, em meados de fevereiro, Miguel Lopes não se mostrava muito surpreendido com a ascensão meteórica de João Félix. "Havia seis ou sete jogadores que tinham esse potencial, e o João, o Diogo Dalot (Manchester United) e o Diogo Leite (equipa principal do FC Porto) já estão lá. O João Félix tem capacidade para jogar num grande europeu, só espero que saiba escolher um clube que se adeque bem às suas características, para não sentir as dificuldades de afirmação de outros talentos, como o Renato Sanches. E em Espanha, apesar de se falar do Real Madrid e do Atlético Madrid, a equipa que vejo mais adequada ao seu futebol é o Barcelona".