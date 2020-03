ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de março de 2020.

Poucos dias antes de se registarem os primeiros casos de covid-19 em Portugal, aesteve com João Alves no estádio do Cova da Piedade, equipa que o treinador, de 67 anos, orienta desde janeiro e está a tentar salvar da descida ao terceiro escalão do futebol português. Agora, isolado no Alentejo, falou com asobre o coronavírus, o tema do momento, e não escondeu a preocupação com esta pandemia que obrigou o mundo do desporto a parar.Ele jogava no Carcavelinhos, uma das melhores equipas de Portugal. Os jogadores estavam a almoçar antes de uma final do Campeonato de Portugal [prova antecessora da Taça de Portugal], com o Benfica, e uma menina foi ter com o meu avô e ofereceu-lhe umas luvas pretas. Disse-lhe que se ele jogasse com elas o Carcavelinhos seria campeão. Ele guardou-as. No jogo, o Carcavelinhos estava a perder 1-0 ao intervalo, mas os colegas do meu avô lembraram-se daquilo e incentivaram-no a utilizá-las. No mundo do futebol há muita superstição... A verdade é que ele entrou com as luvas, o Carcavelinhos ganhou 2-1 e sagrou-se campeão. Tenho essa medalha guardada! Começou aí a história das luvas pretas. O meu avô ainda jogou mais alguns anos e fez 18 jogos pela seleção. Fez parte da célebre equipa olímpica de Amesterdão em 1928.O meu avô pedia-me para as utilizar, mas tinha vergonha... As luvas pertenciam aos guarda-redes, era uma indumentária diferente. Não conseguia jogar com elas. E isto numa altura em que já estava no Benfica. Era benfiquista desde pequenino, pois habituei-me a ver o Eusébio e aquela equipa bicampeã europeia a passear pela Europa.