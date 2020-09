A carregar o vídeo ...

Nasceu em Vila Nova de Milfontes num lar de benfiquistas. Com o dom da finta, talvez herdado do pai, um futebolista com o sonho desfeito por um acidente de automóvel. Laranjas, nêsperas e bolas de papel foram as primeiras coisas que chutou contra o muro. Só muito mais tarde, aos 14 anos, entrou numa equipa a sério. Naquele pelado, diz, foi a pessoa mais feliz do mundo. E continua a parecê-lo.Jéssica Silva é simpática e tem o dom da palavra. Encontramo-la no Jardim da Estrela, em Lisboa, a poucas horas do seu regresso a Lyon, a cidade onde, ao serviço do Ol. Lyon, se tornou na primeira portuguesa a sagrar-se campeã europeia de clubes. Uma lesão no tendão de Aquiles impediu-a de disputar a final, frente ao Wolfsburgo, a 30 de agosto.Ao longo de 60 minutos, Jéssica falou não só das dificuldades económicas na infância como do longo caminho para a igualdade entre homens e mulheres no futebol. Passou pela amizade com Catarina Furtado, pela reverência a Cristiano Ronaldo e pela inspiração absorvida nos livros de Vergílio Ferreira. Jéssica só tem 25 anos. E muitas fintas por fazer.Eu vivi em Vila Nova de Milfontes até aos 7 anos. Foi lá que nasci e a minha mãe também tinha crescido lá. Depois, aos 13, fui para Águeda com os meus cinco irmãos – uma delas é minha irmã gémea –, com a minha mãe e com o pai dos meus irmãos. Acho que sou de todo o Portugal. Embora tenha ascedência angolana. As minhas avós são angolanas e uma delas, depois de 40 anos aqui, voltou agora a Angola.Nunca tive grande interesse. Agora, já grande, começo a ter. Uma pessoa cresce e vem a vontade de conhecer melhor as raízes.Acho que sim, não tanto pelos clubes em que passou – sei que ele era do Benfica, mas jogava no Belenenses e tinha passado pelas escolinhas do Sporting -, mas por saber que nasci com os genes do futebol, que eram dele. Ele também era rápido e tinha capacidade técnica. Estava a ter algum sucesso quando teve um acidente de carro e daí vieram muitos, muitos problemas. Mas ainda chegou a sénior.Não era fácil. Em Milfontes, a minha mãe trabalhava na noite e o pai dos meus irmãos também. A minha avó materna, que sempre viveu connosco, também trabalhava para ajudar. Mas nunca houve facilidades nos meus primeiros 12, 13 anos. Foi aí que eles decidiram mudar de rumo e fomos para Águeda, onde estava a família do pai dos meus irmãos. E as coisas deram uma volta, melhoraram bastante. A minha mãe começou a trabalhar num cabeleireiro, ele numa fábrica. E começámos a frequentar uma igreja cristã que nos ajudou a mudar a dinâmica de vida.Brinquedos não tínhamos muitos. Lembro-me que o nosso médico de família nos deu duas trotinetes, a mim e à minha irmã. Foi a melhor prenda do mundo. Isso e um fato de treino com as caras do Ronaldinho e do Roberto Carlos, com que eu andava sempre. De resto, montávamos umas tendas no quintal e brincávamos às cabanas. Só tive a minha primeira bola de futebol aos 12 anos, em Águeda. E roubaram-ma no primeiro dia em que a levei para a escola.