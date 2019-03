Já são conhecidos os árbitros para os jogos deste sábado

O jogo entre o Sporting de Braga e o FC Porto abre o sábado em que jogam também Sporting e Benfica.

Já são conhecidos os árbitros dos jogos deste sábado. Jorge Sousa apita o Sp. Braga-FC Porto, às 15h30, primeiro jogo deste sábado referente à 27.ª jornada da Liga NOS.



No Chaves-Sporting, às 18 horas, o árbitro nomeado é Manuel Mota, enquanto Carlos Xistra apita o Benfica-Tondela, com início às 20h30.



Sérgio Jesus e Pedro Ribeiro são os auxiliares de Jorge Sousa no jogo que coloca frente a frente 3.º e 2.º classificados da Liga NOS. Gustavo Correia é o quatro árbitro, enquanto António Nobre e Pedro Martin estarão no VAR.



Já no Chaves-Sporting, a equipa de Manuel Mota fica completa com Jorge Fernandes e Nelson Cunha, com Bruno Nunes como quarto árbitro. Vasco Santos e João Bessa Silva estarão no VAR.



No Estádio da Luz, no Benfica-Tondela, Carlos Xistra é auxiliado por Luciano Maia e Paulo Miranda, com João Bernardo como quatro árbitro. Hélder Malheiro e Bruno Jesus estarão no VAR.