11:13

Conselho de Arbitragem divulgou nomeações para a Liga NOS e 2.ª Liga. Hugo Miguel vai dirigir o Rio Ave-Benfica, enquanto Carlos Xistra apita o Nacional-FC Porto.

Já são conhecidos os árbitros dos encontros da 33.ª jornada da Liga. O Conselho de Arbitragem ‘guardou’ os árbitros mais experientes para os jogos decisivos, pelo que Hugo Miguel vai dirigir o Rio Ave-Benfica, enquanto Carlos Xistra apita o Nacional-FC Porto.



Tratam-se de dois dos árbitros com maior experiência no quadro C1 Pro, sendo que vão ter Luís Godinho e António Nobre, respetivamente, nas funções de VAR.



De resto, também há árbitros internacionais destacados para os encontros que ainda podem influenciar o apuramento para provas europeias, tal como descidas do primeiro e do segundo escalão. Exemplo disso é a nomeação de Artur Soares Dias no Chaves-V. Setúbal, Jorge Sousa no Mafra-Farense ou Luís Godinho no Arouca-Estoril.



Confira abaixo todas as nomeações de Liga e 2.ª Liga.



Liga NOS:



Aves-Moreirense



Árbitro: João Capela

Assistentes: Nélson Moniz e Paulo Brás

4º árbitro: Marco Cruz

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Pedro Ricardo Ribeiro



Santa Clara-Feirense



Árbitro: João Malheiro Pinto

Assistentes: Pedro Felisberto e Ricardo Luz

4º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Costa



Portimonense-Marítimo



Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Bruno Trindade e Vítor Silva

4º árbitro: Marcos Brazão

VAR: João Pinheiro

AVAR: Nuno Eiras



Boavista-Sp. Braga



Árbitro: André Narciso

Assistentes: António Godinho e Valter Rufo

4º árbitro: Rui Mendes

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Vieira



Sporting-Tondela



Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: André Campos e Pedro Mota

4º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Paulo Fernandes



V. Guimarães-Belenenses



Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Rui Cidade

4º árbitro: José Rodrigues

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Paulo Ramos



Chaves-V. Setúbal



Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Inácio Pereira

4º árbitro: Fábio Melo

VAR: João Pinheiro

AVAR: Nuno Eiras



Nacional-FC Porto



Árbitro: Carlos Xistra

Assistentes: Nuno Pereira e Luciano Maia

4º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Martins



Rio Ave-Benfica



Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ricardo Santos

4º árbitro: José Quitério

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira



2.ª Liga:



Leixões-P. Ferreira



Árbitro: João Pinho

Assistentes: Rui Fernandes e Rui Eiras

4º árbitro: Tiago Leandro



Ac. Viseu-Penafiel



Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Martins e Paulo Miranda

4º árbitro: Paulo Soares



Benfica B-V. Guimarães B



Árbitro: João Matos

Assistentes: José Luzia e João Jacob

4º árbitro: João Pereira



Arouca-Estoril



Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Jorge Cruz

4º árbitro: Diogo Vicente



FC Porto B-Sp. Braga B



Árbitro: João Bento

Assistentes: Carlos Covão e Hugo Ribeiro

4º árbitro: Marco Pereira



Famalicão-Oliveirense



Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Venâncio Tomé e Marco Vieira

4º árbitro: Carlos Cabral



Mafra-Farense



Árbitro: Jorge Sousa

Assistentes: Nuno Manso e Tiago Mota

4º árbitro: Pedro Campos



Académica-Sp. Covilhã



Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Jorge Brito e Jorge Oliveira

4º árbitro: Valdemar Maia



Cova da Piedade-Varzim



Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Tiago Costa e Nélson Cunha

4º árbitro: Jorge Fernandes