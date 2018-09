A Elevens Sports anunciou que já pode assistir aos seus conteúdos directamente na televisão. Ou seja: uma forma de ver todos os jogos da Liga dos Campeões.

A plataforma de streaming da Eleven Sports, que tem os direitos para todos os jogos da Liga dos Campeões, anunciou que os subscritores desta "aplicação" vão poder assistir directamente ao seu conteúdo na televisão, através do dispositivo Chromecast.



"A plataforma de streaming da Eleven Sports, sendo agora compatível com o Chromecast via iOS, Android e Web, permite agora aos subscritores exclusivos dos canais em Portugal via a App Elevensports.pt assistir aos melhores conteúdos e transmissões desportivas nas suas televisões através deste dispositivo", anuncia a Eleven Sports em comunicado.



O Chromecast é um dispositivo da Google que permite que os utilizadores vejam os conteúdos a que acedem através de computador, tablet ou telemóvel directamente nos ecrãs das suas televisões.



Para assistir a estes conteúdos disponíveis via App Movel ou em Elevensports.pt na televisão, os subscritores da plataforma de streaming devem apenas ligar um dispositivo Chromecast à entrada HDMI da sua televisão, refere o Jornal Económico.