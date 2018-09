Prometeram e cumpriram. Os responsáveis pelo movimento "Feitos de Honra Leais ao Sporting" deram entrada com uma acção a pedir a impugnação das eleições do passado dia 8 de Setembro, que colocaram Frederico Varandas à frente do clube de Alvalade.

A confirmação foi dada à SÁBADO pelo advogado José Preto, que especificou que a acção deu entrada na Instancia Local Cível de Lisboa. Questionado sobre os fundamentos do pedido de impugnação, o advogado preferiu não os divulgar neste momento. "Não faz sentido que a parte contrária tome conhecimento disso – directa ou indirectamente – sem ser pelo tribunal. E também não faz sentido que não seja a parte contrária a primeira a saber", explicou.

A SÁBADO questionou a direcção do Sporting para saber se o clube já tinha sido notificado desta acção e dos respectivos fundamentos mas ainda não foi possível obter qualquer esclarecimento.

A promessa da impugnação das eleições tinha sido feita pelos responsáveis do movimento "Feitos de Honra Leais ao Sporting", após a rejeição da candidatura de Bruno de Carvalho à presidência por parte da Mesa da Assembleia Geral liderada por Jaime Marta Soares. Dias antes das eleições, José Preto considerou o acto eleitoral, em conferência de imprensa, "uma aberração".

Já Alexandre Godinho, antigo vogal da direcção de Bruno de Carvalho, afirmou: "É impossível que o acto eleitoral não seja impugnado". Na base dessa impugnação estará a "ilegalidade da Assembleia Geral de 23 de Junho" que destituiu a direcção anterior (com 71,36% dos votos), bem como a "ilegalidade dos processos disciplinares" interpostos aos antigos dirigentes.