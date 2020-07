A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, endereçou as competições desportivas em Portugal durante os próximos meses, principalmente a fase final da Liga dos Campeões, que decorrerá em Lisboa durante o mês de agosto. A DGS explicitou ainda que as competições seguirão as regras da liga portuguesa de futebol, não havendo público nas bancadas."Como sabem já há alguns meses que a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) encetaram uma série de negociações das quais resultarem regras muito concisas, específicas e precisas" para que as competições possam retomar em máxima segurança, recordou Graça Freitas. E, de acordo com a especialista, até ao momento essas medidas "resultaram e resultaram bem". Entre as medidas identificadas pela DGS encontram-se a atuação aquando da deteção de alguns casos - a testagem imediata, isolamento, código de conduta, protocolo de atuação definido, entre outras medidas"Esperamos que o comportamento dos adeptos seja exemplar", disse Graça Freitas, defendendo a manutenção das medidas de distanciamento físico. "Comemorar não é proibido, desde que com a devida distância", reforçou.As mesmas regras que estiveram em curso durante a Liga, manter-se-ão durante a competição da Champions", continuou.