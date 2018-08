Governo demite direcção do Instituto Português de Desporto e Juventude

Decisão estará relacionada com a criação da Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto. Baganha foi alvo de bastantes críticas pela forma como lidou com as claques.

O Governo vai demitir Augusto Baganha e a restante direcção do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ), na sequência da criação da Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto.

O processo está em curso e deverá ser anunciado no início de Setembro, avança o Mais Futebol, através de publicação em Diário da República, onde serão apresentadas as razões para a substituição do actual Conselho Diretivo do IPDJ – composto por presidente, vice-presidente e dois vogais.

Segundo apurou o mesmo jornal, a exoneração da direcção de Augusto Baganha acontece devido à criação da Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto, que vai esvaziar algumas competências actuais do IPDJ.

A tutela do desporto não terá também apreciado o facto de Baganha, ex-basquetebolista do Sporting, ter sido anunciado na terça-feira como novo membro integrante da Comissão de Honra de José Maria Ricciardi, candidato à presidência do clube de Alvalade.

A actuação de Baganha à frente do IPDJ tem sido altamente criticada desde que assumiu funções, em particular relacionadas com a passividade deste instituto público relativamente às medidas a adoptar relativamente às claques ilegais.