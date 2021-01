Fez a formação no FC Porto, onde entrou aos 6 anos, mas como sénior só esteve no seu clube do coração meia época, em 2018, tempo suficiente para ter sido campeão. Saiu depois para Frankfurt, à procura de jogar mais, e atualmente está no Schalke 04, embora esteja parado - lesionou-se num joelho no fim de novembro, teve de ser operado e só deverá voltar aos relvados em fevereiro.

A época do Schalke 04 arrancou com derrotas e com uma mudança de treinador. Porquê?

Eu sabia para o que vinha. Sabia que o Schalke não estava num bom momento pelos jogos que perdera no final da época passada. É normal que falte algum ânimo aos jogadores quando se está tanto tempo sem ganhar. Isto vai mudar, não se pode perder para sempre, e vai mudar rapidamente porque a equipa tem muita qualidade. É um dos grandes clubes da Alemanha.

E Gelsenkirchen?

É uma cidade industrial, que viveu muitos anos das minas, entretanto extintas. Não tem nada a ver com Frankfurt, que tem mais vida e é maior. Está inserida numa das maiores e mais pobres regiões da Alemanha, onde existem muitos clubes de futebol, como o Dortmund, o Leverkusen e o Colónia. Não é uma cidade muito apelativa, mas o clube, o Schalke 04, é maior que a cidade. Toda a gente está ligada ao emblema e há uma enorme pressão, até da imprensa. O Eintracht tinha apenas uma página nos jornais desportivos, o Schalke tem quatro ou cinco.



O que gosta de fazer quando não está a treinar?

Falo muito via Facetime com a minha família e com os meus amigos. Sou muito chato, estou sempre a ligar. Gosto muito de ver séries e de vez em quando jogo uma "playstationzinha", apesar de não ligar muito. Comprei uma viola para tentar aprender a tocar, mas não sou muito coordenado com as mãos, só com os pés (risos). Gosto de fazer a minha sesta, não passo sem ela. Tenho um "barbecue" para fazer uns churrascos. E de manhã, penso no que vou fazer para o jantar. Depois do treino, vou às compras. Preencho sempre os meus dias.



Vai só às compras ou também cozinha?

Cozinho, claro. Já moro sozinho há muito tempo. E tinha uma grande cozinheira em casa, a minha mãe sempre nos alimentou bem. Comecei a pedir-lhe receitas. Sei fazer arroz de pato, bacalhau com natas, massas, legumes, umas courgetes recheadas. Em Frankfurt, cozinhei várias vezes para a equipa e a malta gostava. O Bas Dost adorava o meu arroz de pato.



Teve uma educação liberal ou conservadora?

Não que o meu pai fosse rígido, mas alertava-me para os perigos. Então, comecei a sair tarde, por volta dos 19, quando já era mais livre e tinha as minhas coisas. Saía nas folgas. Ainda hoje, não saio muito. Na verdade, ele nunca teve de me proibir de sair porque eu conhecia as minhas responsabilidades. Queria ser profissional e havia regras a cumprir.



Fez muitos disparates?

Alguns. Os meus pais sofreram um bocado porque sempre fui o mais inquieto e estava sempre a aleijar-me. Lembro-me de ter rachado várias vezes a cabeça. Uma vez, a jogar à bola em casa, caí de umas escadas e lá teve o meu pai de ir comigo para a clínica mais uma vez. Sempre fui mártir e cliente regular dos hospitais, infelizmente. Sobrevivi e são histórias que ficam para contar aos netos.