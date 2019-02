Para Cristiano Ronaldo, foi o 19.º golo no campeonato, a reforçar a lista de melhores marcadores. A nível europeu, só é superado pelos 21 golos de Lionel Messi, do FC Barcelona, na liga espanhola.

Cristiano Ronaldo contribuiu este domingo com um golo e uma assistência para a vitória 3-0 da Juventus no terreno do Sassuolo, marcando o regresso dos campeões aos triunfos na liga italiana de futebol, após empate na ronda anterior.



O alemão Sami Khedira abriu a conta, aos 23 minutos, e o português fez o 2-0, aos 70, de cabeça, a saltar mais alto do que toda a defesa adversária. Ainda teve tempo para assistir o germânico Emre Can, aos 86.



A 23.ª jornada da liga italiana correu de feição à 'Juve', já que o principal rival, o Nápoles, empatou no sábado sem golos em Florença, com a diferença entre as duas formações a regressar aos 11 pontos.



A Juventus recoloca-se assim no trilho dos bons resultados, após o empate com o Parma, na jornada anterior, e da derrota com a Atalanta para a Taça de Itália.



Para Cristiano Ronaldo, foi o 19.º golo no campeonato, a reforçar a lista de melhores marcadores. A nível europeu, só é superado pelos 21 golos de Lionel Messi, do FC Barcelona, na liga espanhola.



Também hoje, o AC Milan recebeu e bateu o Cagliari, por 3-0, o que lhe permite ascender ao quarto lugar. Um autogolo de Ceppitelli, aos 13 minutos, precipitou a 'queda' do Cagliari, que depois se confirmou com os tentos do brasileiro Lucas Paquetá (22) e do polaco Krzysztof Piatek (62).



Quanto à Atalanta, bateu por 2-1 o SPAL e recuperou o quinto lugar do campeonato, em igualdade pontual com a Lazio e a Roma e a um ponto do AC Milan.



O Génova, de Miguel Veloso e Pedro Pereira, empatou 1-1 em Bolonha e cimentou o 13.º lugar, continuando bem instalado na zona tranquila, com 25 pontos.