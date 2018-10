A paixão pelo Sporting começou na Beira, em Moçambique, onde nasceu a 10 de Agosto de 1952. Mais tarde, liderou a construção do novo estádio de Alvalade e da Academia de Alcochete (1999-2003) e foi presidente do clube (2011 a 2013).



No livro Olhos nos Olhos, publicado a 9 de Outubro, da autoria do antigo jornalista António de Sousa Duarte, Godinho Lopes conta as suas aventuras no reino do leão e a sua história de vida. À SÁBADO, fala desse percurso, numa longa entrevista de 1h40, que decorreu junto à piscina do Hotel Intercontinental do Estoril, um dos vários que construiu.



Decidimos dividir a conversa em três partes. A primeira, sobre a sua passagem pelo Sporting, foi publicada a 9 de Outubro. As outras duas são publicadas hoje (dia 10) e amanhã: abordam a sua infância em Moçambique, as dificuldades financeiras que enfrentou para fazer o curso de Engenharia Civil, os três casamentos, as importantes obras de construção que fez (do Metro de Lisboa à Autoeuropa) ou os seus investimentos na área do turismo. "Com 66 anos, não vou deixar de trabalhar. Mas agora tenho mais tempo para a família".



Nasceu na Beira, Moçambique, a 10 de Agosto de 1952. Foi lá que começou a ser adepto do Sporting?

O meu pai era sportinguista e levava-me a ver os jogos do Sporting da Beira. E ouvia os relatos do Artur Agostinho na rádio. Tenho uma imagem muito clara das equipas que jogavam nesses anos, como a que ganhou a Taça das Taças de 1963/64, lembro-me bem.



Na Beira, vivia em frente ao mar. Ia à praia todos os dias?

As aulas começavam às 7h da manhã, eu levantava-me muito cedo, saía de casa às 6h30 e as aulas duravam até ao meio-dia. Depois saía da escola e ia tomar um banho na praia antes do almoço, fazia isso praticamente todos os dias.



No livro, conta que em adolescente ia à boleia para Manica e Penhalonga, perto da fronteira com a Rodésia, a 300 km de casa. Isso era uma aventura?

Não, era normal, tinha 12, 13 anos, ia com um ou outro amigo. Ganhei esse hábito de andar à boleia em Moçambique. Em Portugal, já andava no Técnico e muitas vezes punha-me à boleia do outro lado da ponte 25 de Abril para ir para o Algarve. Há 40 e tal anos havia uma tranquilidade muito grande, uma boa relação com as pessoas. Não havia roubos nem esse tipo de coisas. Com 10 anos comecei a acampar, fiz centenas de noites de campismo no meio do mato em África.



Na Acção Católica, na Beira, faziam jogos Sporting-Benfica. Tinha jeito para o futebol?

Eu era esquerdino e achava que era treinador. As pessoas entendiam que eu gostava de comandar a equipa, e tratavam-me por Pinana, que era na altura o treinador do Sporting da Beira. Aliás, há um episódio com piada: quando já era presidente do Sporting, uma vez fui ao estádio Jorge Sampaio, em Gaia, e apareceu-me um senhor a dizer: ‘Você sabe quem eu sou? Eu é que sou o Pinana’. Ele tinha lido uma entrevista minha quando fui para o Sporting como presidente, viu a referência ao episódio e veio-se apresentar, até tiramos uma fotografia juntos.



Com 18 anos, foi para Lisboa, estudar Engenharia Civil no Técnico. Como foram esses primeiros tempos?

Recordo-me que houve colegas que vieram na mesma altura, que disseram que se perderam na avenida de Roma e que chumbaram uns anos. Eu não podia chumbar, tinha dificuldades económicas e queria fazer o curso o mais depressa possível, para me licenciar em engenharia e começar a trabalhar. Tinha uma mesada curta, que não dava para estudar, e por isso estudava em casa de um primo meu, Fernando Lopes, que me emprestava os livros. Ele tirou Engenharia de Máquinas, eu tirei Civil, mas os dois primeiros anos eram iguais e eu estudava em casa dele.



E como era o seu dia-a-dia?

Fazia caminhadas enormes para poupar na altura 50 centavos. Ia de casa do meu primo, na Av. Roma, depois de estudar, à noite, a pé para o Calhariz de Benfica [para casa da avó]. Comecei a dar explicações de Matemática muito cedo, e comecei a trabalhar como medidor orçamentista numa carpintaria no Conde Redondo. Ou seja, tive algumas dificuldades, mas isso nunca me impediu de conseguir as coisas, nem me queixava. Por exemplo, criei um grupo de escuteiros no Calhariz de Benfica, fiz parte da Juventude Franciscana, joguei râguebi no Técnico, jogava futebol. Tive tempo para desenvolver outras actividades.



Só trabalhou dois anos na Função Pública, no ministério do Trabalho e na direcção-geral dos Portos. Porque decidiu sair para o privado?

Fui convidado para a inspecção-geral do Ministério do Trabalho, o dr. Raúl Junqueira era o presidente e o dr. Daniel Amaral era subsecretário de Estado do Emprego. Fui convidado para ir para a inspecção-geral para analisar o dia do salário para a nação, que foi o dia em que o Vasco Gonçalves decretou que todos os portugueses deviam trabalhar e contribuir com dinheiro para a nação. Mais tarde vieram fazer um ataque directo a Costa Martins, como se estivesse a desviar dinheiro, foi criada uma comissão de análise desse dia, eu fiz parte dessa comissão, erámos quatro, dois advogados, eu, que me estava a formar em engenharia, e um economista, esse foi o meu primeiro trabalho na função pública.



Portanto, ainda não tinha acabado o curso?

Não. Entretanto, acabei o curso e fui convidado para o VI Governo provisório, o secretário de Estado era o Guimarães Serôdio. Eu era do gabinete dele, o Duarte Pereira era o ministro das Obras Públicas e o Pinheiro de Azevedo era o primeiro-ministro. Estive nesse governo e quando saí fui para a direcção-geral dos Portos. Entrei com mais três jovens, o Filipe Gradil, o Rui Garcia e a Helena Campos e Matos. Estive lá até 1976, mas não me consegui identificar com aquela forma de trabalhar porque percebi que havia uma relação muito próxima com os empreiteiros, entendi que o trabalho desenvolvido por nós, na qualidade de projectistas, não era aproveitado. Então fui ter com o director-geral e disse-lhe que não me estava a dar bem e perguntei-lhe se ele estava de acordo que eu fosse fazer uma experiência na iniciativa privada. E ele deixou. Disse-me: "Tenho pena, mas percebo a sua opção". E eu saí. Fui às concessões técnicas, à Moniz da Maia, à vaz Guedes e à Engil, e entrei na Engil.



Chegou à Engil em 1977 e um ano depois foi para a Venezuela, onde ficou três anos. Foi sozinho?

Sim. Tinha casado em 1976, tive o primeiro filho em 1977 e tentei que a minha mulher, que era licenciada em Farmácia, fosse também para a Venezuela. Fomos construir as infra-estruturas de uma barragem, onde havia também uma farmácia. E achei que ela poderia de alguma maneira ter emprego, mas infelizmente ela não quis ir, porque tinha entrado aqui há pouco tempo na Função Pública. Não sei se foi uma razão do nosso divórcio mais à frente, mas a verdade é que estive lá sozinho. Depois saí da Engil e fui para a Camargo-Correia, até que um dia recebo um convite da Engil para voltar como director de aprovisionamentos, estaleiros e transportes. Voltei a Portugal em 1980, e estive na Engil até 1983.



Saiu da Engil em Março de 1983 e foi criar, a 1 de Agosto de 1983, a Soconstroi, com Américo Santo. Tornou-se empresário aos 30 anos. Foi um passo arriscado, até porque Portugal estava em crise, com a intervenção do FMI?

É verdade, mas acreditava na minha capacidade como empresário. Fui convidado pelo senhor Américo Santo para uma nova empresa que ele já tinha, que era a Soconstroi, a ideia era fazer uma empresa de raiz. Erámos sete sócios, eu trouxe mais dois da Engil, e ele com mais quatro pessoas da família dele. Iniciámos a Soconstrói e fiquei 14 anos à frente da empresa.



Qual foi o seu investimento?

Tive de avançar com 100 contos, tinha esse dinheiro que trouxe da Venezuela, mas cada sócio tinha de entrar com 1000 contos, porque o capital social era de 7 mil contos. Por isso, os meus restantes 900 contos ficavam da quota a realizar. Sucede que dois anos depois pedi um empréstimo, paguei aos outros sócios a diferença e fiquei com a totalidade da empresa. O engenheiro Carlos Vidal entrou em 1985 e ajudou-me a poder comprar essas quotas. Depois, em 1988 entrou o Rui Pinto Baptista, antigo colega do Técnico, que tinha andado até aí só a trabalhar no estrangeiro, no México, em Angola, no Mar do Norte e em França. Eu disse-lhe: "Entrámos em 1986 para a CEE, deve haver muita empresa estrangeira que quer entrar para Portugal, tu tens trabalhado lá fora, arranja uma empresa que queira entrar connosco para desenvolver o mercado". E foi assim que apareceu a Bouygues.



As primeiras obras da Soconstroi foram sobretudo para o sector público (CTT, TLP, EDP, aeroportos). Ou seja, percebeu que ia haver grande investimento depois da adesão à CEE?

Houve duas razões: primeiro, eu era director-geral comercial na Engil, conhecia o mercado e sabia onde havia obras. Em 2º lugar, esses eram clientes certinhos e que pagavam. Comecei do zero e tive de fazer crescer a empresa, por isso fui procurar clientes onde já conhecia as pessoas e onde sentia que erámos pagos. Várias obras grandes que fizemos, para o Metro de Lisboa, a fábrica da Autoeuropa, edifícios enormes no Porto, foram exactamente fruto da entrada na CEE.



Mas o primeiro ano foi complicado?

Sim, o ano de 1983 foi dificílimo. Mas a partir de 1986, com a entrada na CEE, foi fantástico. E com a chegada da Bouygues, que passou a ser nossa sócia em 1989, abriram-se uma série de portas, a CP, a ANA… foram obras que vieram fazer crescer a empresa. Só para ter uma ideia, quando a Bouygues saiu, em 1993, e fiz a recompra da empresa, fazia 14 milhões de contos por ano, hoje serão uns 70 milhões de euros. A seguir fizemos a fusão da Soconstroi com a A. Silva & Silva, passou a chamar-se Assiconstroi, e em 1997, quando foi vendida à Somague, já fazia 250 milhões de euros por ano, já era uma empresa de dimensão considerável, tínhamos 3 mil empregados. Fiquei ainda dois anos como presidente da Somague Ambiente e Somague Internacional até 1999, que foi quando fui para o Sporting. Foram 14 anos cheios, com uma relação fantástica com os colaboradores, que ainda mantenho hoje. Foram anos intensos, com um desfrutar imenso pelas obras que se faziam, pela partilha de gestão e pelas coisas únicas que se faziam. Fomos inovadores em muitas frentes: a maior parte das multinacionais gostava de trabalhar connosco porque chegavam ao nosso estaleiro e as obras estavam limpas, organizadas, disciplinadas. E depois começámos a fazer uma coisa que não havia, que era o serviço após-venda. Já havia nos automóveis e em outras áreas, mas não havia nas empresas de construção. Fizemos o serviço após-venda para poder garantir aos nossos promotores que as obras eram tratadas depois de estarem acabadas, fomos inovadores em múltiplos aspectos.



Em 2001, chegou a ponderar candidatar-se à Câmara de Cascais, mas não avançou. Porquê? Porque é que nunca se quis meter na política?

Não estava satisfeito com a gestão que José Luís Judas estava a fazer em Cascais, estava a descaracterizar o concelho, tinha muitos projectos aprovados que iam fazer crescer exponencialmente a sua população. Aliás, num almoço com o João Soares e com o José Luís Judas, eu disse-lhe: "Vamos ser claros, o senhor tem prejudicado o concelho na sua gestão. Quer fazer um hospital no interior do concelho, em Tires, num terreno de reserva ecológica, não faz sentido. Tem uma urbanização de 2500 fogos para fazer junto ao aeródromo de Tires. Quer fazer a Cidade do Cinema com mais de 3 mil fogos no final da A5. Já entregou em São Pedro do Estoril a concessão de 2500 fogos numa zona que era só de casas. Está a descaracterizar completamente o concelho, de modo que não estou de acordo com a sua política". Eu tinha feito um levantamento fotográfico e disse-lhe: "Veja as fotografias para ver como está o concelho no interior, olhe para Alcabideche, para S. Domingos de Rana, para Matos Cheirinhos, para Trejouce". Mostrei-lhe as fotografias e disse-lhe: "Vou concorrer contra sai por causa disso.



Mas acabou por não avançar.

Na altura, para concorrer tinha de pertencer a um partido político, e fui falar com o PSD, com Tavares Moreira e Joaquim Ferreira do Amaral, e também com pessoas que conhecia no PS, o José Lamego e o João Soares, presidente da Câmara de Lisboa. Quando falei com as pessoas do PSD eles disseram-me: "Você nem imagina a fila de pessoas do PSD que quer ser presidente da Câmara de Cascais". Disse-lhes que tinha feito um estudo e eles disseram-me que iam tentar arranjar um presidente para concorrer e que gostavam que eu o apoiasse. E apresentaram-me o António Capucho, uma pessoa com prestígio, tinha sido ministro, líder parlamentar, secretário-geral do PSD, com uma enorme carreira política, imune aos aspectos da corrupção, agradou-me a escolha e entreguei-lhe todo o trabalho que tinha feito. E fiz parte de uma comissão executiva de cinco elementos da sua primeira candidatura, em 2001. Apoiei-o e fiquei satisfeito com a sua gestão, como fiquei a seguir com a gestão de Carlos Carreiras. Considero que têm feito um excelente trabalho, o hospital ficou onde deveria ter ficado, impediu-se a construção de mais de 9 mil fogos, estabilizou-se o concelho, e eu tenho ajudado na recuperação do concelho, foi assim que substituí o antigo hotel Estoril-Sol pela Estoril-Sol Residence ou o antigo Atlântico pelo Hotel Intercontinental. Agora estou a tratar do novo Jumbo, á entrada de Cascais, que vai ser também um projecto de grandes dimensões. Tudo isso com o objectivo de requalificar e melhorar, faz parte da minha maneira de estar.





Luiz Godinho Lopes (primeiro à esq.) no baile de finalistas, em 1969