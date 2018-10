A paixão pelo Sporting começou na Beira, em Moçambique, onde nasceu a 10 de Agosto de 1952. Mais tarde, liderou a construção do novo estádio de Alvalade e da Academia de Alcochete (1999-2003) e foi presidente do clube (2011 a 2013).



No livro Olhos nos Olhos, publicado a 9 de Outubro, da autoria do antigo jornalista António de Sousa Duarte, Godinho Lopes conta as suas aventuras no reino do leão e a sua história de vida. À SÁBADO, fala desse percurso, numa longa entrevista de 1h40, que decorreu junto à piscina do Hotel Intercontinental do Estoril, um dos vários que construiu.



Decidimos dividir a conversa em três partes. A primeira, sobre a sua passagem pelo Sporting, foi publicada a 9 de Outubro. A segunda surgiu ontem, abordando a sua infância em Moçambique, as dificuldades financeiras que enfrentou para fazer o curso de Engenharia Civil e as importantes obras de construção que fez (do Metro de Lisboa à Autoeuropa). Na última parte, publicada hoje, dia 11, fala dos seus investimentos na área do turismo, dos seus projectos na área de solidariedade e da sua vida familiar (casou-se três vezes e tem quatro filhos e um neto). "Com 66 anos, não vou deixar de trabalhar. Mas agora tenho mais tempo para a família".

Em 2001 foi preso e foi indiciado de corrupção e de branqueamento de capitais devido ao fretamento de três navios-hotel de apoio à Expo 98 a uma empresa mediante alegado pagamento de contrapartidas. Mas acabou ilibado. O que aconteceu?

Não fui ilibado. Fui julgado. Não quis que o processo fosse arquivado e fui julgado. Fui acusado pelo Ministério Público, o julgamento demorou 10 anos e ao fim de 10 anos de julgamento foi o MP, nas alegações finais, que propôs a minha absolvição, a minha inocência.

Godinho Lopes foi julgado por suspeitas de corrupção num caso da Expo 98. Após 10 anos de processo, foi declarado inocente

Mas o que aconteceu. Foi um mal-entendido?

Na altura, como havia falta de hotéis por causa da Expo 98, foi-me pedido por um amigo para fazer umas apresentações de algumas pessoas que ele conhecia, porque ele estava a fazer trabalhos para a Expo. Eu fiz umas apresentações e a partir daí, na medida em que os barcos apareceram, foi deduzido que tinha havido uma corrupção junto de alguém da Expo, o que foi demonstrado que não era assim, razão pela qual eu fui absolvido. Mas o facto de os barcos terem aparecido e de os barcos não terem estado cheios, isso é que não foi analisado e porquê. Em 1998 havia falta de hotéis e o acordo que havia é que os barcos eram contratados e havia um pagamento da Expo e todos os eventos diários que a Expo fazia, durante seis meses, as pessoas que eram trazidas para os eventos eram colocadas nos barcos. Mas não foram colocadas em barcos, foram colocadas em hotéis, e os barcos acabaram por não ter o resultado que deviam ter tido por culpa da própria Expo. O caso foi mal interpretado, foi dito que havia corrupção e eu fui acusado de ter corrompido. Na altura eu demiti-me, naturalmente, de vice-presidente do Sporting. A pedido do dr. Dias da Cunha, continuei a estar ao lado dele, e fiquei até à inauguração do estádio, a 6 de Agosto de 2003, mas não continuei como vice-presidente. Continuei a ir ao Sporting e a acompanhar as obras, mas fiquei sem funções. Ficou Filipe Soares Franco como vice-presidente formal e eu informalmente.





Godinho Lopes foi presidente do Sporting entre 2011 e 2013. "Tive prazer em ser presidente do Sporting. Se pudesse voltar atrás, candidatava-me outra vez"

Quando decidmos, um grupo de sócios, comprar o terreno onde era a sede do Milénio na Av. dos Aliados, no Porto, em 2007, a Baixa do Porto não existia, os Aliados estavam completamente degradados, com os edifícios todos por recuperar. O presidente da Câmara da altura, o dr. Rui Rio, tinha decidido criar um gabinete de recuperação da Baixa do Porto, e nós, com um bocado de ousadia, decidimos fazer um hotel naquele local, até porque tinha a noção clara que não havia um hotel de marca no Porto. O Porto era uma cidade que era conhecida pelo vinho do Porto e que naturalmente tinha de mexer.

Antes disso, requalificou o Estoril-Sol.

Sim, mas foi transformar o hotel em apartamentos. A obra começou em 2005, o antigo hotel tinha 46 mil metros de construção acima do solo e o que lá está hoje tem 30 mil, baixamos um terço da volumetria, com o objectivo de transformar o hotel em apartamentos. Quisemos fazer um projecto com qualidade e convidamos o arquitecto Gonçalo Byrne, que fez um projecto inovador, ninguém lhe fica indiferente. Depois, em 2007 comprámos as instalações do antigo hotel Atlântico e iniciamos a construção do Intercontinental em 2011, hoje também temos Intercontinental em Lisboa.



Mas percebeu que Portugal era um país que estava a explodir no turismo? Teve essa percepção?

Há um fenómeno interessante, porque 2007 correspondeu à recuperação da Baixa do Porto. E eu entendi que não havendo um hotel de marca no Porto, e avançando a recuperação da Baixa, nós podíamos ser a bandeira dessa recuperação. No Estoril foi porque entendemos que vender apartamentos faria sentido desde que tivesse um serviço hoteleiro, e como estava aqui um hotel, transformamos isto em hotel com apartamentos. Mas percebi que o mercado estava a mudar porque o Governo, com o PSD do dr. Pedro Passos Coelho, estava a trazer um novo rumo para Portugal.



A nível turístico?

Portugal estava a ser um país cobiçado, estava-se a criar uma série de legislação para poder captar investimento estrangeiro, não só através dos vistos Gold, mas outra legislação, como a que permitiu mudar a residência fiscal para Portugal. Percebi que as coisas estavam a mudar e achei que o turismo era um bom negócio.



Godinho Lopes na varanda do Intercontinental do Estoril, um dos vários hotéis que construiu

Portugal está no limite a nível de turismo, ou ainda vai crescer mais?

Em meu entender, em vez de haver tanta construção de hotéis pequenos, de raiz familiar, deviam ser as marcas a continuar a vender esse destino. Se Portugal continuar a manter uma legislação estável (isso é fundamental para dar credibilidade a quem investe). se conseguir manter uma lei do trabalho estável, se continuar a ser um país seguro, não há razão nenhuma para que Portugal não continue a ser um bom destino turístico. Aliás, fala-se em bolha imobiliária, mas a meu ver essa é uma discussão ridícula. Nem percebo porque é que se discute isso. Antes da entrada de turistas, que nem são assim em grande dimensão, basta ir a Madrid, Barcelona, Veneza, Paris, Roma, Milão, para ver que temos capacidade para muito mais turistas. Nós íamos a Alfama, à Mouraria, ao Bairro Alto, e estava tudo deserto, não havia movimento, as pessoas não tinham capacidade económica, o comércio estava a morrer e as casas estavam todas caídas. Quem nos ensinou a gostar dos bairros tradicionais de Lisboa foram os estrangeiros, e agora estamos a criticá-los. Não faz sentido nenhum. Aos turistas, o que lhes deve ser continuar a ser dado são condições. Falam de sujidade? Então, a culpa é de quem não limpa a cidade. Falam de terem comprado casas? Perguntem às pessoas que venderam as casas se não estão contentes. Perguntem aos comerciantes se não estão satisfeitos por haver estrangeiros a consumir. Perguntem às pessoas que hoje têm emprego graças ao turismo se não estão satisfeitas. Ainda há pouco se dizia que mais de 35% dos jovens estavam desempregados. Hoje não estão e em grande parte devido ao turismo. Então vamos atacar os turistas ou o sector do imobiliário? Isso faz sentido?



Construiu parques de estacionamento em Lisboa, as casas do novo Casal Ventoso, a fábrica da Autoeuropa, estações de Metro, os centros comerciais Fórum… Qual a obra que mais gozo lhe deu fazer?

Do ponto de vista emocional, foi o estádio de Alvalade e a Academia de Alcochete. É diferente estarmos a construir para o clube que adoramos, estamos a oferecer o nosso tempo para aquilo de que gostamos. Do ponto de vista da construção propriamente dito, gostei imenso de reconstruir a cidade de Lisboa, a construção dos parques de estacionamento subterrâneos foram vitais para Lisboa, para tirar os carros da Praça do Comércio, do Rossio. Adorei também ter feito a reconstrução da Câmara de Lisboa e da Praça do Município após o incêndio [1996], fizemos uma reconstrução rapidíssima e com elevada qualidade, foi um grande desafio. Como promotor, adorei construir o Intercontinental do Porto, bem como a requalificação do Estoril-Sol e do Atlântico. A fábrica da Autoeuropa também me deu gozo porque era a maior unidade industrial que estava a ser feita.



A construção do novo estádio de Alvalade foi a obra que mais gozo lhe deu na carreira

Hoje está mais interessado em projectos de requalificação. Já não precisa de ganhar dinheiro?

Não, não é isso. Fundamentalmente, aquilo que interessa verificar é que Lisboa e Porto, e as outras cidades, devem ser requalificadas. E a construção nova deve ser feita para resolver problemas: como problemas sociais, no caso da habitação. Mas se repararmos nas principais infra-estruturas, se olharmos para as auto-estradas, elas estão construídas no país. Se me disser, mas há ferrovia para ser feita? Com certeza, aí valeria a pena investir, tal como no novo aeroporto de Lisboa, mas os shoppings estão todos feitos, os parques de estacionamento estão construídos… Mas há um enorme património imobiliário que está envelhecido e que tem de ser recuperado. Temos coisas para fazer a nível de recuperação, que é a melhor forma que temos de embelezar as cidades, dando-lhe vida e dignidade. O grande problema de Lisboa e do Porto é que as Baixas estavam mortas, não tinham gente a viver lá, havia 3 mil prédios vazios em Lisboa, cada um com 10 ou 12 fogos, imagine quantas pessoas faltavam em Lisboa para viver. E, portanto, a requalificação significa que estamos a dar condições de vida à própria cidade, é essa vida que acho que as cidades devem ter para melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes. O que me dá gozo hoje em dia é ajudar a transformar as zonas degradadas, como é o caso do Jumbo na entrada de Cascais, cuja requalificação avança agora em Novembro. Ao passar a ter jardins e carros enterrados (e não à superfície), deixa de ser uma zona abandonada, o que permite melhorar a qualidade global do ambiente.



Casou-se três vezes. É um romântico?

Fiz tanta coisa profissionalmente, viajei tanto, que acabei por prejudicar a minha relação familiar. Sou o culpado disso. Mas isso não significa que não tratei bem os meus filhos, que não gostei deles, que não os acompanhei, aliás ainda hoje os acompanho. Mas a questão é que do ponto de vista profissional fui muito absorvido, dediquei-me muito e prejudiquei as minhas relações familiares. Este meu terceiro casamento tem 22 anos, casei-me pela igreja, coisa que não tinha feito nos dois primeiros, considero que é o casamento definitivo. Agora consegui ter um equilíbrio muito maior, porque já tinha adquirido dimensão nas empresas, e ao adquirir dimensão tinha de me dedicar mais intensamente em estratégia e organização do que em actividade e em tempo. Tive mais tempo para a família, o que me permitiu um melhor equilíbrio familiar.



Godinho Lopes com a mulher, Maria João, com quem está há 22 anos. "Considero que é o casamento definitivo"

No livro, a certa altura alguém diz que Godinho Lopes "é um sedutor capaz até de alterar a opinião de uma pedra". Que comentário lhe merece esta afirmação?

Bom, pelos vistos não fui capaz disso no Sporting, embora eu esteja convencido que se me tivessem deixado terminar o mandato, provavelmente ainda estaria no Sporting. Provavelmente tínhamos sido campeões, porque depois da reestruturação financeira, que teria terminado nesse ano, a seguir tinha-me preocupado, como já estava a acontecer com o Jesualdo Ferreira, em mudar a face do futebol. Mas há zonas da minha vida que procuro alterar, que é na solidariedade.



Esteve na criacção das associações Ajuda de Berço e Novamente.

Sim, eram coisas que eu sentia que faziam falta à sociedade. Na altura da lei do aborto havia pessoas contra o aborto, mas não havia sítios onde as mães pudessem deixar os seus filhos se os quisessem ter mas não pudessem ficar com eles do ponto de vista económico. E quis criar uma associação para esse efeito [Ajuda de Berço]. Quanto à Novamente, foi uma associação criada com o objectivo de ajudar as vítimas das famílias dos traumatizados cranioencefálicos, que foi o que aconteceu com o meu filho [Luís Miguel sofreu um acidente grave devido a uma queda de um cavalo, em 2006]. Devemos estar de olhos abertos e perceber que aquilo que ganhamos é para repartir, e se o conseguirmos fazer integrando... ao integrarmos mudamos, e a mudança vem disso também. Tenho tido sociedades com muitos amigos por causa disso, porque tenho procurado repartir e não guardar só para mim. Não tenho de arranjar um trabalho só por arranjar, tenho de arranjar um trabalho que modifique, que melhore, que crie amizades e que faça integração. A mudança vem um bocadinho disso tudo.



Tem 66 anos, mas ainda não está a pensar reformar-se. "Não vou deixar de trabalhar e de desenvolver projectos"

Tem 66 anos. Já está a pensar em reformar-se?

Gosto de trabalhar próximo das coisas que me trazem gozo e amizade. Procuro trabalhar próximo dos meus filhos. Estou a tentar constituir um legado, não no sentido de deixar, mas de transmitir, isso é que me dá gozo. Enquanto viver capacidade e me sentir bem, não pretendo reformar-me. Não vou deixar de trabalhar e de desenvolver projectos.



Mas agora dá mais atenção à família?

Sim, tenho quatro filhos e um neto. Agora, a gestão do tempo permite-me dar mais atenção à família em termos globais, isso é indiscutível. Por exemplo, na próxima semana vou fazer uma reunião da associação Novamente a tarde toda na Fundação Gulbenkian. Tenho mais tempo na relação com os amigos, com a família. Mas isso não significa que baixe a capacidade. Por exemplo, há uma coisa que me dá grande gozo, em termos profissionais, que é receber os estrangeiros que querem investir em Portugal. Há pessoas que querem investir cá e são aconselhados a vir falar comigo, pessoas de várias nacionalidades: brasileiros, indianos, holandeses... São aconselhados por amigos meus a virem falar comigo porque querem investir em Portugal e eu, sempre que posso, abro-lhes as portas e ajudo-os.